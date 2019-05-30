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30 мая 2019, четверг, 08:01 334
Америка 2019-05-30T08:01:13+03:00
Українські Новини
Отказали тормоза: в Мексике в жутком ДТП с автобусом погибли 23 человека

Отказали тормоза: в Мексике в жутком ДТП с автобусом погибли 23 человека

Сегодня, 30 мая, стало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщает CNN.

Так, предварительно известно, что у грузового автомобиля отказали тормоза, вследствие чего он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. После столкновения автомобили загорелись.

Отмечается, что в результате аварии погибли не менее 23 человек, а еще 30 – травмированы.

Также сообщается, что в автобусе находились паломники.

Как сообщали Українські Новини, в Казахстане в жутком ДТП с автобусом погибли 11 человек.

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