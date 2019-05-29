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29 мая 2019, среда, 17:26 441
Политика 2019-05-29T18:30:04+03:00
Українські Новини
Если мы не запустим энергорынок 1 июля, то реформа будет отменена, - народный депутат Сажко

Если мы не запустим энергорынок 1 июля, то реформа будет отменена, - народный депутат Сажко

Второй этап энергореформы, связанный с запуском оптового рынка электроэнергии, нужно проводить в указанное в законе время, то есть с 1 июля 2019 года, а не откладывать запуск новой модели «на потом». Такое мнение высказал народный депутат Сергей Сажко.

"Я считаю, что переносить запуск рынка не стоит. Ведь с 1 января фактически половина реформы уже заработала (розничный рынок электроэнергии). Если мы сделали один шаг, то нужно делать второй и идти дальше. А если мы не сделаем второй шаг, то зачем тогда вообще мы делали первый? Это моя позиция", - отметил Сергей Сажко.

По его словам, нужно запустить оптовый рынок электроэнергии с 1 июля.  Иначе будет очевиден срыв энергореформы.

"Если мы не запустим рынок, то через три месяца будет такая же ситуация, потому что никто не будет ничего делать. Знаете, как у нас принято, - "ценного указания" не было. Нужно ставить цель и выполнять ее. А если мы будем ходить вокруг этого, то мы не сдвинемся с мертвой точки и не придем к реализации реформы", - сообщил народный депутат Сажко.

Как ранее сообщалось, Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг полностью готова к запуску нового энергорынка, который, согласно закону "О рынке электроэнергии", должен произойти 1 июля 2019 года.

Ранее Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал Кабинет Министров не откладывать реформу энергетического сектора и запустить оптовый энергорынок с 1 июля 2019года.

По данным ряда экспертов и СМИ, в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии заинтересован бизнесмен Игорь Коломойский, владеющий тремя ферросплавными заводами, где доля электроэнергии в себестоимости продукции составляет 50%.
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