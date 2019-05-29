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  • ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи
29 мая 2019, среда, 11:41 817
Экономика 2019-05-29T11:41:02+03:00
Українські Новини
ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи

ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи

Внедрение закона о рынке электроэнергии является условием получения следующего транша макрофинансовой помощи от ЕС  в размере 500 млн евро. Об этом сообщил журналистам Генеральный директор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльссон после встреч в Киеве с представителями украинской власти, информирует портал obozrevatel.com

Представитель Еврокомиссии напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи Украине зависит от выполнения страной программы сотрудничества с МВФ, и условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по предоставлению макрофинансовой помощи. Одним из таких условий является запуск рынка электроэнергии.

"Важными условиями получения следующего транша (макрофинансовой помощи) являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и имплементация закона о рынке электроэнергии", - заявил Даниэльссон.

В соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, функционирующий по европейским стандартам, должен быть запущен 1 июля 2019 года. Это является одним из условий программы сотрудничества с МВФ, по которой Украина рассчитывает получить в текущем году 2,5 млрд долларов, а также предоставления нам макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Больше новостей о: рынок электроэнергии Электрическая энергия NEAR Кристиан Даниэльссон

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