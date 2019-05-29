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29 мая 2019, среда, 11:30 428
Происшествия 2019-05-29T11:30:38+03:00
Українські Новини
Школьный автобус попал в ДТП в Днепропетровской области: 16 детей оказались в больнице

Школьный автобус попал в ДТП в Днепропетровской области: 16 детей оказались в больнице

Все дети ехали после экскурсии по Запорожью в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.ua
Все дети ехали после экскурсии по Запорожью в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.ua

16 детей госпитализированы 28 мая из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что ДТП произошло на автодороге "Борисполь – Днипро – Запорожье" в районе села Каменное Солонянского района.

Предварительно, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

Все дети ехали после экскурсии по Запорожью в Полтаву.

В результате ДТП 16 детей были госпитализированы в одну из больниц Днипра.

Все дети ехали после экскурсии по Запорожью в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.uaВсе дети ехали после экскурсии по Запорожью в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, 2 украинские студентки пострадали в ДТП в Польше 25 мая.

В Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%.

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