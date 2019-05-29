Школьный автобус попал в ДТП в Днепропетровской области: 16 детей оказались в больнице

16 детей госпитализированы 28 мая из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса в Днепропетровской области.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, передают Українські Новини.\r\nСообщается, что ДТП произошло на автодороге "Борисполь – Днипро – Запорожье" в районе села Каменное Солонянского района.\r\nПредварительно, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем DAF.\r\nВсе дети ехали после экскурсии по Запорожью в Полтаву.\r\nВ результате ДТП 16 детей были госпитализированы в одну из больниц Днипра.\r\nВсе дети ехали после экскурсии по Запорожью в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.ua\r\nКак сообщали Українські Новини, 2 украинские студентки пострадали в ДТП в Польше 25 мая.\r\nВ Украине увеличилось количество ДТП: число погибших в авариях выросло на 10%.