Блогеру Барабошко вернули загранпаспорт

Блогер Александр Барабошко, которому ранее продлили ношение электронного браслета, забрал из суда свой заграничный паспорт. Об этом Барабошко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, Барабошко сообщил, что снимается ограничение на передвижение.

"Сегодняшний день восстановил мою веру в правосудие. Не вдаваясь в долгие юридические аспекты, резюмирую - промежуточная победа. Снимается ограничение на передвижение, и поеду забирать загранпаспорт", - написал Барабошко.

Кроме того, Барабошко отметил, что суд оставил как меру пресечения залог в 3 млн грн, однако выразил уверенность, что адвокаты смогут добиться его отмены.

Как сообщали Українські Новини, 29 ноября правоохранительные органы задержали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, который является мужем заместителя директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко.

Ранее, 8 ноября, студентка Бурейко подала заявление об угрозах и преследованиях Варченко в прокуратуру, которая открыла производство по факту угроз убийством.