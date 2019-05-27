Умышленные повреждения нового пешеходного моста начала расследовать полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения пешеходного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции, передают Українськi Новини.\r\n"Вчера в полицию поступило сообщение о повреждении стекла на пешеходном мосту. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы главного и территориального управления полиции. Сейчас правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.\r\nПри этом полиция не нашла подтверждения версии, что стекло на мосту было повреждено от выстрела.\r\nПолиция склоняется к тому, что его разбили вандалы по хулиганским мотивам.\r\nПри этом на данный момент не обнаружен ни однин свидетель данного преступления.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 мая Киевская городская государственная администрация (КГГА) открыла пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.\r\nДлина моста составляет 210 м, ширина – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок, мостовой переход сделан из бетона и пластика, также есть зоны из стекла.\r\nМост будет служить для пешеходов и велосипедистов.\r\nНа строительство моста КГГА израсходовала более 400 млн гривен, в том числе в 275 млн гривен обошлось строительство самого моста, 55 млн гривен пошло на подпорные стены для укрепления склонов, на другие крупные работы вокруг моста, а именно: строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов - еще около 90 млн гривен.\r\n26 мая стекло на мосту было повреждено.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.\r\nРанее братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста.