Умышленные повреждения нового пешеходного моста начала расследовать полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения пешеходного моста между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов, который открылся в воскресенье, 26 мая, и на котором в тот же день треснуло стекло.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции, передают Українськi Новини.

"Вчера в полицию поступило сообщение о повреждении стекла на пешеходном мосту. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы главного и территориального управления полиции. Сейчас правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

При этом полиция не нашла подтверждения версии, что стекло на мосту было повреждено от выстрела.

Полиция склоняется к тому, что его разбили вандалы по хулиганским мотивам.

При этом на данный момент не обнаружен ни однин свидетель данного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Киевская городская государственная администрация (КГГА) открыла пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Длина моста составляет 210 м, ширина – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок, мостовой переход сделан из бетона и пластика, также есть зоны из стекла.

Мост будет служить для пешеходов и велосипедистов.

На строительство моста КГГА израсходовала более 400 млн гривен, в том числе в 275 млн гривен обошлось строительство самого моста, 55 млн гривен пошло на подпорные стены для укрепления склонов, на другие крупные работы вокруг моста, а именно: строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов - еще около 90 млн гривен.

26 мая стекло на мосту было повреждено.

Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

Ранее братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста.