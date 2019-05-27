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  • Эконалог должен быть соответствующим и стимулировать промышленность модернизироваться, – министр экологии
27 мая 2019, понедельник, 15:19 475
Политика 2019-05-27T17:00:03+03:00
Українські Новини
Эконалог должен быть соответствующим и стимулировать промышленность модернизироваться, – министр экологии

Эконалог должен быть соответствующим и стимулировать промышленность модернизироваться, – министр экологии

Экологический налог в Украине тратится некорректно. Только в прошлом году предприятия страны заплатили более 4 миллиардов гривен этого налога. И большая часть из них осела в госбюджете, хотя должна пойти на экологические программы в регионах. Об этом заявили участники экологического форума в Днепре, сообщает "5 канал".

По словам министра экологии Украины Остапа Семерака, налог требует реформирования, чтобы соответствовать поставленным перед ним вызовам.

"Этот налог должен быть пропорционален и стимулировать промышленность модернизироваться. Сейчас у нас идет сотрудничество, разговор с украинским бизнесом, как в синергии с ними этот налог использовать не только для давления, но и для поддержки. Наверное, это уже будет дело следующего созыва Верховной Рады. Но наработки мы готовим", - заявил министр.

В Украине, возможно, введут европейскую практику эконалога. Она внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии. Документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога экологи в ходе форума передали присутствующему на мероприятии министру экологии. По словам промышленного эколога Владислава Варнавского, европейский опыт может быть применен для Украины.

"Мы передаем опыт европейский, который очень широк. Он отличается от страны к стране. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины", - заявил Варнавский.
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