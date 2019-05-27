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27 мая 2019, понедельник, 14:02 2921
Экономика 2019-05-27T14:03:47+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снижает с июля цену на газ для населения на 610 гривен

"Нефтегаз" снижает с июля цену на газ для населения на 610 гривен

Газ. Фото: пресс-служба
Газ. Фото: пресс-служба "Винницагаз"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на 7,07% или на 610 гривен цену на природный газ для населения до 8 017 гривен/тыс. куб. м (с НДС и стоимостью транспортировки) на июль.

Об этом сообщил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Он отметил, что газ на международном рынке снова дешевеет, и благодаря этому "Нефтегаз" в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

"Согласно решению правительства, цена "Нефтегаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нефтегаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5 803 гривен/тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)", - отметил Коболев.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил цену на газ для населения на 4,6% до 8 627 гривен/тыс. куб м на июнь.

Ранее Коломойский высказался о менеджменте "Нефтегаза".

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