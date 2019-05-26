В Ирпене отменили 10000 деклараций с врачами. НСЗУ проведет перерасчет выплаченных средств

Национальная служба здоровья Украины деактивировала в электронной системе 10244 декларации о выборе врача, которые подписали жители Ирпеня с коммунальным предприятием "Ирпенский центр первичной медико-санитарной помощи" Ирпенского городского совета. Об этом говорится в разъяснении на Facebook странице НСЗУ .

В службе отметили, что поскольку на основе данных из системы лечебные учреждения получают финансирование за принятых пациентов, то в НСЗУ регулярно осуществляют верификацию данных в электронной системе, чтобы избежать двойной оплаты, отключить учетные записи умерших и т.д.

Проверку в Ирпене устроили из обращения законного представителя ребенка, который пытался оформить на него декларацию и обнаружил, что она уже заполнена в другом учреждении.

Соответствующую верификацию провели в апреле 2019 года. Было обработано 16703 декларации. "По результатам сверки было установлено, что 10 244 деклараций были поданы с нарушениями Порядка, утвержденного приказом Минздрава № 503", - говорится в сообщении.

В частности, некоторые экземпляры деклараций не были вообще напечатаны из электронной системы; большая часть напечатанных деклараций не содержали подписи пациента. Часть деклараций были заполнены не по установленной форме; часть - заполнены не в электронной системе здравоохранения, а "от руки", что противоречит требованиям Порядка.

"Такие нарушения могут свидетельствовать о том, что некоторые пациенты на самом деле могли не выбирать врачей указанного медицинского учреждения. Таким образом, их право на свободный выбор врача было нарушено. Для установления таких случаев соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные органы", - отмечают в НСЗУ.

В ходе анализа деклараций комиссия дополнительно обнаружила ошибки в персональных данных пациентов; подписание одной подписью 4 и больше деклараций разных пациентов; подписание декларации одного и того же пациента различными подписями, внесение некорректных данных в разделе "законный представитель пациента" в декларациях детей.

"Указанные ошибки могут приводить к препятствованию или даже невозможности пациентами воспользоваться правом на медицинскую помощь, в частности: препятствиям при создании электронного рецепта и его отпуска, формировании электронной карты пациента с ошибками в персональных данных, в дальнейшем - получение электронного направления в учреждения, предоставляющие специализированную амбулаторную или стационарную медицинскую помощь", - подчеркнули в НСЗУ.

Администрация заведения предоставила объяснения о совершенных нарушениях, но декларации с нарушениями оставались активными в электронной системе, а следовательно нарушения не были исправлены. Поэтому 16 мая было принято решение о деактивации в электронной системе здравоохранения 10244 деклараций о выборе врачей. Также НСЗУ осуществит перерасчет средств, уже выплаченных за эти декларации.

В комментариях пользователи отмечают, что жителям Ирпеня следует проверить, не попала ли их декларация под деактивацию и в случае необходимости переподписать ее заново.