НАБУ закрыло дело о незаконном назначении себе премий экс-главой НАПК Корчак

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о назначении бывшей главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак премий самой себе.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело расследовалось по решению суда, который обязал НАБУ открыть соответствующее уголовное производство.

Согласно фабуле дела, будучи главой НАПК Корчак в 2016 году безосновательно выплачивала себе в качестве премий средства, которые находились в ее распоряжении, чем возможно совершила преступление по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

Уголовное расследование было прекращено, а дело закрыто в апреле в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ закрыло уголовное производство о назначении Корчак и членами НАПК премий самим себе, но суд отменил постановление и возобновил расследование дела.

Тем временем, Специализированная антикоррупционная прокуратура отказалась согласовать подозрение Корчак в декларировании недостоверной информации о наличии паркомест и их использования для незадекларированных автомобилей.