подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 мая 2019, пятница, 18:50 90
Общество 2019-05-24T18:52:47+03:00
Українські Новини
В Киеве проведут учения спасателей для ликвидации лесных пожаров

В Киеве проведут учения спасателей для ликвидации лесных пожаров

В понедельник, 27 мая, в Киеве пройдут учения спасателей столицы и области. Участники учений будут отрабатывать методы тушения лесных пожаров и ликвидации их последствий. Об этом сообщает сайт КГГА.

Отмечается, что в учениях примут участие 60 человек личного состава спасательных служб города и 11 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

Учения пройдут в четырех локациях, где будут отрабатывать разные этапы тушения. В "Святошинском лесопарковом хозяйстве" будет отрабатываться локализация пожаров путем опахивания очага пожара трактором МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70, на второй локации - начало ликвидации пожара, на третьей - развертывание пожарных автомобилей высокой проходимости на оперативном участке и тушение верхового пожара с помощью стационарных лафетных стволов, на четвертой - тушение лесного пожара с помощью ручных средств пожаротушения.

В учениях примут участие ГУ ГосЧС в Киеве, ГУ ГосЧС в Киевской области, "Киевская служба спасения", "Киевзеленстрой", ГУ Нацполиции Киева, Управление партрульной полиции Киева, Киевская городская организация Общества Красного Креста Украины и другие.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье дважды за один день горела знаменитая "Долина нарциссов".

Также в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.

Больше новостей о: Учения Лесные пожары Учения спасателей

Архив
Новости
Гройсман пойдет на выборы во главе партии "Украинская стратегия" 20:26
Заявление об отставке Гройсмана зарегистрировал аппарат Рады 20:18
Под обстрелами на Донбассе украинский военный получил ранения 20:07
Украинцы в Facebook просят Зеленского вернуть в Украину межконфессиональный мир 20:06
"ДТЭК Энерго" экомодернизирует предприятия и повышает энергонезависимость Украины, – операционный директор Нийнемяэ 19:44
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
Горбатюк вывел из под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах на Майдане, - Портнов 12:21
СМИ узнали фамилию куратора радикала Стерненко из СБУ 13:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok