В Киеве проведут учения спасателей для ликвидации лесных пожаров

В понедельник, 27 мая, в Киеве пройдут учения спасателей столицы и области. Участники учений будут отрабатывать методы тушения лесных пожаров и ликвидации их последствий. Об этом сообщает сайт КГГА.

Отмечается, что в учениях примут участие 60 человек личного состава спасательных служб города и 11 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

Учения пройдут в четырех локациях, где будут отрабатывать разные этапы тушения. В "Святошинском лесопарковом хозяйстве" будет отрабатываться локализация пожаров путем опахивания очага пожара трактором МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70, на второй локации - начало ликвидации пожара, на третьей - развертывание пожарных автомобилей высокой проходимости на оперативном участке и тушение верхового пожара с помощью стационарных лафетных стволов, на четвертой - тушение лесного пожара с помощью ручных средств пожаротушения.

В учениях примут участие ГУ ГосЧС в Киеве, ГУ ГосЧС в Киевской области, "Киевская служба спасения", "Киевзеленстрой", ГУ Нацполиции Киева, Управление партрульной полиции Киева, Киевская городская организация Общества Красного Креста Украины и другие.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье дважды за один день горела знаменитая "Долина нарциссов".

Также в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.