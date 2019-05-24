Ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует увеличение цены на электроэнергию в 3 раза после реформы рынка

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует повышение средней цены на электрическую энергию в 2-3 раза после старта свободного рынка электроэнергии.\r\nОб этом в интервью Українським Новинам сообщила директор по развитию ассоциации Елена Колтык.\r\n"Мы прогнозируем, если рынок все-таки не получится перенести, это будет как снежный ком. 1 июля открывается рынок, цена начинается со среднеоптовой цены, это уже дает рост. В итоге мы прогнозируем, что она может подняться даже до 250%, то есть в 2-3 раза", - сказала она.\r\nТакже Колтык отметила, что стоимость электроэнергии от атомной генерации после открытия рынка вырастет на 0,36 гривен\/кВт-ч до 0,9 гривен\/кВт-ч.\r\n"Существует большой риск ценовых манипуляций и с 1 июля, когда Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потеряет свои полномочия в части установления цен, а рынок аукционов и система не заработает правильно, мы получим среднеоптовую цену, которая на сегодняшний день будет около 1,8 гривен\/кВт-ч", - подытожила она.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров заявлял, что стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет.\r\nТакже депутат Домбровский не исключает отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии.