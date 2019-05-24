Ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует увеличение цены на электроэнергию в 3 раза после реформы рынка

Ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует увеличение цены на электроэнергию в 3 раза после реформы рын

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики прогнозирует повышение средней цены на электрическую энергию в 2-3 раза после старта свободного рынка электроэнергии.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила директор по развитию ассоциации Елена Колтык.

"Мы прогнозируем, если рынок все-таки не получится перенести, это будет как снежный ком. 1 июля открывается рынок, цена начинается со среднеоптовой цены, это уже дает рост. В итоге мы прогнозируем, что она может подняться даже до 250%, то есть в 2-3 раза", - сказала она.

Также Колтык отметила, что стоимость электроэнергии от атомной генерации после открытия рынка вырастет на 0,36 гривен/кВт-ч до 0,9 гривен/кВт-ч.

"Существует большой риск ценовых манипуляций и с 1 июля, когда Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) потеряет свои полномочия в части установления цен, а рынок аукционов и система не заработает правильно, мы получим среднеоптовую цену, которая на сегодняшний день будет около 1,8 гривен/кВт-ч", - подытожила она.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров заявлял, что стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет.

Также депутат Домбровский не исключает отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии.