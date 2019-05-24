подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Украина идет по французскому пути субсидирования тарифов на электроэнергию для населения, - энергоэксперт
24 мая 2019, пятница, 12:59 948
Экономика 2019-05-24T12:59:01+03:00
Українські Новини
Украина идет по французскому пути субсидирования тарифов на электроэнергию для населения, - энергоэксперт

Украина идет по французскому пути субсидирования тарифов на электроэнергию для населения, - энергоэксперт

Украина решит проблему ценового перекрестного субсидирования в энергетике по примеру Франции. Об этом заявил эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров, комментируя запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии.  

 
По мнению эксперта, одна из главных проблем, которую нужно решить в ходе энергореформы - прекращение ценового перекрестного субсидирования.

"Население Украины имеет самый низкий в Европе тариф на электроэнергию. Это обеспечивается благодаря тому, что часть стоимости электроэнергии для бытовых потребителей закладывается в тариф для промпредприятий. Нужно проработать детали механизма, который позволит снять часть нагрузки с промышленности, но, учитывая невысокий уровень благосостояния граждан, сохранить для них приемлемые тарифы на электроэнергию. Сам механизм есть. Это так называемые "спецобязательства" или, говоря официальным языком, PSO (Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения, Остается решить главный вопрос - на кого эти обязательства возложить?", - заявил Андрей Бузаров.
Эксперт считает, что для Украины наиболее приемлемым вариантом решения проблемы является путь, выбранный Францией, где госкомпания Électricité de France, эксплуатирующая АЭС, поставляет электроэнергию населению напрямую, обеспечивая приемлемые цены. Аналогом такой компании в нашей стране является "Энергоатом".
"В Украине госкомпания "Энергоатом" эксплуатирует атомные станции. Тариф для "Энергоатома" составляет 0,57 грн/кВтч. Прибавим 0,65 грн/кВтч (эту часть тарифа нужно компенсировать населению, чтобы за него не доплачивала промышленность) и получим 1,22 грн/кВтч. Это на четверть ниже действующей оптовой рыночной цены. Получается, если PSO будет возложено на госкомпанию "Энергоатом", это позволит не только решить проблему перекрестного ценового субсидирования, но и будет давать импульс снижению цены для промпредприятий", - пояснил Андрей Бузаров.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что финансовые показатели "Энергоатома" позволяют компании участвовать в компенсации тарифов для населения - чистая прибыль компании за прошлый год составила 4,6 млрд. грн., плановая чистая прибыль на этот год 7,1 млрд. грн.
Напомним, представитель Президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что необходимо возложить обязательства по субсидированию населения на частные энергокомпании. При этом Глава Первой энергетической ассоциации и глава номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ Василий Котко назвал такие заявления "популистскими фантазиями" по его словам, существенный рост цены на электроэнергию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года прогнозируется только у двух компаний - "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", поэтому решение правительства компенсировать тарифы населению за счет "Энергоатома" будет оптимальным.

Больше новостей о: Электроэнергия Энергоатом Укргидроэнерго НКРЭКУ Василий Котко НАЭК "Энергоатом" Энергореформа Андрей Бузаров

Архив
Новости
Пострадавший журналист прокомментировал инцидент с охраной Зеленского 13:35
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Украина выполняет обязательства по внедрению рыночных отношений в энергетике, – замминистра энергетики Бойко 13:18
СМИ узнали фамилию куратора радикала Стерненко из СБУ 13:13
Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению 13:09
больше новостей
У Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады 14:56
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет 14:27
больше новостей
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Заявление Портнова об отмывании денег Порошенко зарегистрировали в ГБР 08:44
По проваленному Радой закону Зеленского о выборах его партия должна была получить единоличное большинство 20:13 Инфографика
Рада отказалась рассматривать изменения в закон о выборах 14:21
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok