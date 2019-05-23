Активисты потребовали от ВККС дать оценку участию судьи Женеску в рейдерской схеме, – СМИ

Сегодня, 23 мая, у здания Высшей квалификационной комиссии (ВККС) Украины состоялся митинг-пикет, требовавший при квалификационном оценивании учесть факты участия в рейдерской схеме судьи Бабушкинского (ныне Шевченковского) районного суда г. Днипра Элеоноры Женеску.

Об этом сообщило интернет-издание from-ua.com.

По словам заявителя пикета, уполномоченного представителя бенефициара ООО "Стронг-Инвест" Александра Спиридонова, как следует из ситуации вокруг недвижимого имущества "Стронг-Инвест" в виде здания свинокомплекса агрохолдинга KSG Agro, фактически судья Женеску входит в состав организованной группы, способствующей своими решениями рейдерским захватам имущества предприятий, и, предположительно, физических лиц.

Как сообщил конечный бенефициар ООО "Стронг-Инвест" Олег Кошкин, 15 февраля 2019 года государственный регистратор Коммунального предприятия (КП) "Центр регистрации и предоставления услуг" Нивотрудовского сельсовета Днепропетровской области Сергей Ковалев незаконно отменил госрегистрацию прав собственности на недвижимое имущество ООО "Стронг-Инвест" в пользу ПАО "Банк Камбио". При этом регистратор, как выяснилось фиктивный, не проверил существующие отягощения и не убедился, что договоры кредитования и ипотеки были разорваны еще в 2014 году. Таким образом, по словам Кошкина, своими умышленными действиями "черный" регистратор способствовал незаконному завладению имуществом "Стронг-Инвест" и причинил предприятию убытки на сумму 6,5 млн гривен.

Как выяснилось впоследствии, госрегистратор Ковалев на самом деле зарегистрирован и проживает во Львовской области, а через его ключи доступ к Госреестру вещевых прав на недвижимое имущество получили сторонние лица – рейдеры. Сам фиктивный администратор якобы работает в КП "Центр регистрации и предоставления услуг" Нивотрудовского сельсовета, возглавляемом директором А. Исаченко, ранее судимым по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство и отбывавшим наказание с 2008 по 2015 год. По данным правоохранительных органов, это КП уже давно активно используется для рейдерских атак на бизнес и завладения имуществом предприятий.

"Примечательным является также и тот факт, что интересы ПАО "Банк Камбио" в судах представляет небезызвестное предприятие "Правовест", и вполне логичным является вопрос, каким образом банк, юркомпания и "черные" регистраторы связаны между собой, каким образом были поданы документы регистратору", - сказал Олег Кошкин.

"После того, как мы подали заявление о совершении преступления в следственное управление областной полиции, стало известно, что от имени Сергея Ковалева совершено более 10 действий, способствовавших рейдерским захватам, - продолжает бенефициар "Стронг-Инвест", - Впоследствии по жалобе "Стронг-Инвест" регистрационные действия под ключами доступа Ковалева были признаны незаконными и приказом Минюста отменены. Но и это не остановило рейдеров, которые теперь стали действовать через судью Элеонору Женеску".

По словам руководителя "Стронг-Инвест", для восстановления доступа "черного" регистратора к Госреестру рейдеры через подставное лицо подали иск, удовлетворив который судья Элеонора Женеску, по сути, разблокировала доступ к ключам фиктивного регистратора. Судья Женеску известна как дочь главного архитектора Луганска Вячеслава Женеску, неоднократно обвинявшегося в пособничестве боевикам.

"В эти дни ВККС рассматривает вопрос квалификационного оценивания судьи Элеоноры Женеску, - сказал Александр Спиридонов, - Своим пикетом мы хотим привлечь внимание комиссии к фактам способствования судьи рейдерскому захвату недвижимости огромного свинокомплекса, имеющего важное значение в системе отечественного животноводства. Надеемся, что фактический сговор судьи с рейдерами поставит жирную точку на ее карьере в системе судебной власти".

Кроме того, по его словам, соответствующие жалобы поданы в Высший совет правосудия (ВСП) и Государственное бюро расследований (ГБР), которые обязаны провести надлежащее расследование всех известных на данный момент фактов.