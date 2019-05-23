Новости дня: Выборы Рады без бюллетеней, Зеленский резко высказался против России

Несмотря на указ Президента Владимира Зеленского и разогнанную Верховную Раду Украины, внеочередные парламентские выборы все еще под угрозой срыва. Главная причина – ЦИК не успевает напечатать бюллетени в соответствии с антикоррупционной процедурой закупки.

"58 дней и это крайне малый срок для проведения тендерных процедур", – сказала председатель ЦИК Слипачук. Вчера Рада не нашла голосов, чтобы поменять закон в угоду Зеленскому. Так что выборы будут, а бюллетеней пока нет.

Рейтинги Зеленского продолжают расти. За его партию готовы отдать голоса почти 40% избирателей. На втором месте – "Оппозиционная платформа" Бойко с 11%. Это означает, что без учета мажоритарки Зеленский получит более 130 мест в парламенте.

Второй день политики обсуждают возможность провести референдум вместе с выборами Рады. Что хотят спросить у людей пока не ясно. И на что повлияют результаты – тоже. Сторонники Зе – за референдум, порохоботы – против. Но для референдума сперва надо проголосовать закон. А Рада пока все делает наперекор Зеленскому.

Зе выступил на АйФоруме. Но главные новости – его слова о России. Он назвал ее агрессором, как ранее это делал Порошенко. А еще сказал, что не будет проводить с РФ переговоры.

Порошенко не имеет неприкосновенности лишь 3 дня, а ГБР уже расследует против него 2 дела по госизмене.

Вице-спикер Ирина Геращенко попала в скандальчик – она примеряла ювелирные украшения прямо в зале голосования Рады. В свое оправдание сказала, что украшения – не ее и недорогие. Девочки они такие...

Налогов и сборов Украина собирает все меньше. Основной источник поступлений бюджета – зарубежные заимствования. Это причина низкого курса доллара, ведь иностранцы покупают наши ОВГЗ на короткий срок – до 90 дней под хороший процент. К концу августа они начнут выводить свои инвестиции, что может резко обвалить курс.

Луценко повеселил цитатой, что, мол, "не прогну спину за любую должность". Хотя на самом деле он едва ли не единственный член режима Порошенко, который еще не написал заявление об отставке. Луценко давно известен своей "гибкой позицией".

Синоптики обещают днем в пятницу кратковременный дождь, а к вечеру потепление.