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23 мая 2019, четверг, 15:16 1697
СМИ 2019-05-23T15:43:09+03:00
Українські Новини
Увольнение Председателя Нацсовета по телевиденью Артеменка и назначение Горковенка имеет неурегулированную ле

Увольнение Председателя Нацсовета по телевиденью Артеменка и назначение Горковенка имеет неурегулированную легитимность, - Герасимьюк

Исполняющая обязанности председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявляет, что увольнение председателя Нацсовета Юрия Артеменка и назначение членом национального совета Владимира Горковенко имеет неурегулированную легитимность.

Об этом она сказала Українським Новинам в ходе общественной дискуссии "Чого очікувати від Нацради з питань ТБ і радіо із завершенням президентських виборів-2019" в пресс-центре Национального союза журналистов Украины.

"По моему, это увольнение имеет неурегулированную легитимность, поскольку Артеменко должен быть уволен по решению Нацсовета, а потом Президент (Петр Порошенко) должен был выдать указ. То есть если бы он (Артеменко) пришел в четверг нормально на заседание и подал свое заявление (на увольнение) по собственному желанию и мы проголосовали, Президент имел бы право его поменять. И никто не мог бы обжаловать назначение кроме нового Президента и фигурантов дела Горковенка, Артеменка", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, Артеменко был уволен указом Президента Порошенко, что создает определенную юридическую коллизию.

"В законе про Нацсовет в пункте досрочного завершения полномочий говорится, что Президент может уволить члена Нацсовета указом лишь в том случае, когда тот не подписал годовой отчет, а он подписал. Значит Артеменко мог быть уволен лишь решением Нацсовета", - отметила и.о. председателя Нацсовета.

При этом она добавила, что в случае обжалования указанной кадровой ротации новым Президентом (Владимиром Зеленским) все решения Нацсовета, принятые его текущим составом, могут быть обжалованы каждым из лицензиатов.

Герасимьюк также сообщила, что обратилась за разъяснениями по поводу указанной коллизии в Верховную Раду.

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая Артеменко подал в отставку.

В тот же день Президент Петр Порошенко назначил Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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