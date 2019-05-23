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23 мая 2019, четверг, 11:27 739
Общество 2019-05-23T11:27:01+03:00
Українські Новини
Предстоятель Кипрской церкви считает, что "Украинский вопрос" должны решать все Поместные церкви вместе

Предстоятель Кипрской церкви считает, что "Украинский вопрос" должны решать все Поместные церкви вместе

"Религиозную проблему в Украине должны решать все Поместные церкви вместе, а не каждая в одностороннем порядке". Об этом сказал Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом II, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческое информационное агентство Romfea.gr.

"Одностороннее решение не будет полезным. И результатом будет то, чего я боялся. Я мог бы также принять решение в пользу того или другого, но я нахожу это неправильным. Вот почему мы этого не делали", - подчеркнул Предстоятель Кипрской Церкви.

Свои визиты к Предстоятелям Элладской, Сербской и Болгарской Церквей он назвал успешными.

Архипастырь Кипрской Церкви считает справедливым, что ни одна из Поместных Православных церквей не заняла позицию ни в пользу Константинопольского Патриарха Варфоломея, ни в пользу Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла. Иначе "у нас определенно будет раскол, с математической точностью", - объяснил Архиепископ Хризостом.

"Церковь одна, и мы все должны помочь поднять ее. Мы должны лелеять Православие как зеницу ока", - заключил он.

Как сообщалось, 17 мая в Предстоятель Кипрской Православной Церкви встретился с Патриархом Сербским Иринеем, 20 мая - с Предстоятелем Болгарской Православной Церкви Патриархом Неофитом, а 21 мая - с Предстоятелем Элладской Православной Церкви Архиепископом Иеронимом II.

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