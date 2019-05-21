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21 мая 2019, вторник, 19:42 1060
Политика 2019-05-21T19:42:32+03:00
Українські Новини
"Нацкорпус" просит Зеленского наказать и недопустить избрания в Раду якобы причастного к аннексии Крыма Коровч

"Нацкорпус" просит Зеленского наказать и недопустить избрания в Раду якобы причастного к аннексии Крыма Коровченко

Сергей Коровченко. Фото: ba.org.ua
Сергей Коровченко. Фото: ba.org.ua

Представители политической партии "Национальный корпус" прокомментировали информацию о возможном участии в досрочных парламентских выборах бывшего начальника Главного управления юстиции в АР Крым, а ныне – представителя Всеукраинского объединения "Батьківщина" Сергея Коровченко.

Об этом сообщил веб-сайт "Национальный корреспондент".

В партии заявили, что Коровченко планирует баллотироваться в Верховную Раду Украины по одному из округов в Черниговской области. Вероятно, речь идет об одномандатном избирательном округе №210 (г. Прилуки), где в течение нескольких последних лет Сергей Коровченко развернул активную политическую деятельность.

"Есть запись телефонного разговора с советником (Президента Российской Федерации Владимира) Путина Сергеем Глазьевым, который доказывает причастность Коровченко к аннексии Крыма. Этот человек сотрудничал с Россией и, по сути, участвовал в захвате украинского полуострова. В 2018 году СБУ открыла против него уголовное производство по подозрению в государственной измене. Однако режим Порошенко дело приостановил. Вместо того чтобы оказаться в тюрьме, Сергей Коровченко сейчас, спрятавшись за патриотическими лозунгами и надев вышиванку, пытается пробраться в Верховную Раду под крылом "Батьківщини" по одному из округов на Черниговщине", – заявили в "Нацкорпусе".

Представители партии также отметили, что безнаказанность таких политиков, как Коровченко, является следствием бездействия бывшего Президента Украины Петра Порошенко и созданного им режима. Вместе с тем "Нацкорпус" обратился к новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому с предупреждением не повторять ошибок предшественника.

"Безнаказанность Коровченко и других пособников российской агрессии в Украине – это доказательство импотенции всей правоохранительной и судебной власти времен Порошенко. Состоялась инаугурация, поэтому теперь мы обращаемся к Владимиру Зеленскому с требованием принять реальные меры в отношении тех, кто развязал войну в Украине и помог России оккупировать наш Крым. Эти "оборотни в вышиванках" должны ответить за свою измену перед законом. Если Сергей Коровченко и другие агенты Путина и во времена Зеленского не окажутся за решеткой, мы, истинные патриоты Украины, сами найдем способ их наказать", – подытожили в "Нацкорпусе".

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