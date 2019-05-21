В Кропивницком в детском саду бушует инфекция, а в Николаеве подожгли Балабановский лес

Застряла на дереве: спасатели сняли девочку с 6-метровой высоты. Об этом сообщает "Днепр Час". Девочка залезла на дерево, и не в состоянии была самостоятельно слезть. Спасатели с помощью трехколенной лестницы ориентировочно с 6-метровой высоты сняли девочку с дерева.

Ровенская в воде: как спасаются люди. Об этом докладывает "Ого". В трех районах Ровенской ситуация обостряется. Спасатели ГосЧС помогают людям откачивать воду. По состоянию на 12 часов 21 мая ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, уровень воды существенно падает. Спасатели откачивают воду из частных хозяйств села Ракитное и Масевичи Рокитновского района, города Березно и пгт Владимирец. Для оказания помощи населению привлечены 21 человек личного состава спасателей и 10 единиц спецтехники. Местная власть помогает населению ликвидировать последствия непогоды. Напомним, что в результате интенсивных осадков в виде дождя в северных районах области состоялось поднятие уровня воды.

ДТП на "зебре": 12-летнюю девочку сбил Opel, а затем Toyota. Ребенок в тяжелом состоянии. Об этом докладывает "20 минут". Несчастье случилось в Гайсине. На улице 1-го Мая легковушка сбила девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара пострадавшую отбросило под колеса еще одного авто. Авария произошла 20 мая около 18 часов. "78-летний водитель "Opel Insignia" допустил наезд на 12-летнюю девочку. От удара ребенка отбросило на встречную полосу движения, где она попала под колеса "Toyota Camry". По словам водителя, его ослепило солнце, и он не увидел ребенка на дороге", - говорят в отделе коммуникации полиции Винницкой области. У пострадавшей медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные раны головы и переломы голени. Ребенка без сознания госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской больницы. Стоит отметить, что оба водителя были трезвые. Сейчас полиция проводит расследование.

Кропивницкий: Воспитанники детсада "подхватили" кишечную инфекцию. Об этом докладывает "Утренний город". Трое малышей из детсада "Спутник" попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом пишет сайт Управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области. С предварительными диагнозами острый гастроэнтероколит (двое детей) и ротавирусная инфекция (один ребенок) попали на лечение в инфекционное отделение больницы воспитанники одной из групп ДОУ №62. У двух пострадавших выделено ротавирус. К тому же за медицинской помощью обращалось еще трое детей из этой группы. Для установления причин и условий возникновения случаев заболевания 15-16 мая Госпродпотребслужба области провела санитарно-эпидемиологическое обследование детского сада и внеплановое мероприятие в форме инспектирования пищеблока. Были обследованы контактные лица (персонал ДОУ, дети), исследованы смывы с оборудования пищеблока и предметов быта, питьевая вода, суточные пробы готовых блюд. По результатам проверки заведения установлено, что группа перегружена, кроватей недостаточно, к тому же на части из них отсутствуют индивидуальные покрывала, не соблюдается согласованное примерное двухнедельное меню, имеются нарушения при поставке и хранении пищевых продуктов и тому подобное. У 9 контактных детей группы и одного воспитателя обнаружен антиген ротавируса, также у двух работников этой же группы (воспитателя и помощника воспитателя) выделены патогенный стафилококк. До завершения карантинных мероприятий с 16 по 19 мая в группе был приостановлен учебно-воспитательный процесс. За контактными детьми и сотрудниками группы, работниками пищеблока продолжается медицинское наблюдение для своевременного выявления нарушений пищеварения. Больные и контактные дети, у которых обнаружен антиген ротавируса, получают лечение, воспитатель отстранен от работы и также лечится. За выявленные нарушения требований санитарного законодательства на руководителя учреждения составлен протокол об административном правонарушении. Устанавливаются лица, допустившие нарушения в технологии приготовления блюд в детском саду, и ответственные за неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока.

Под Днипром беременную собаку привязали к дереву и бросили. Об этом сообщает "Наше місто". Под Днипром активисты спасли привязанную к дереву беременную собаку. В Желтых Водах хозяева посадили на цепь беременную собаку, оставили еду и ушли. Неравнодушные граждане спасли животное и передали на попечение активистам. Об этом сообщает корреспондент "НМ" со ссылкой на Facebook-страницу Анжелы Коваленко. Брошенную собаку взяли на передержку и стерилизовали. Активисты готовы вернуть питомца хозяевам.

В Николаеве подожгли Балабановский лес. Об этом сообщают "Николаевские новости". Вечером 20 мая в службу спасения сообщили о пожаре хвойной подстилки в Балабановском лесном урочище. Огонь, который охватил 500 квадратных метров, тушили час. Причиной происшествия стал поджог, сообщили в Главном управлении ГосЧС Украины в Николаевской области.

Житель Запорожской области заболел ботулизмом. Об этом сообщает "Миг". Как сообщает ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины", вчера в инфекционное отделение Каменско-Днепровской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести доставлен житель Каменка-Днепровской с диагнозом "ботулизм". Специалистами ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины" в ходе проведения эпидемиологического расследования данного случая заболевания ботулизмом установлено, что мужчина употреблял вяленого леща, изготовленного в домашних условиях. Специалисты лабораторного центра в очередной раз предупреждают, что ботулизм — острая инфекционная болезнь с тяжелым поражением нервной системы, изменениями сердечно-сосудистой системы, слабостью скелетных и гладких мышц, нарушением зрения, глотания, моторики кишечника.

Как сообщали Українські Новини, мошенники обокрали украинцев и иностранцев на 9 млн гривен в Запорожье, а а Ровенской области продолжаются церковные баталии в стиле девяностых.