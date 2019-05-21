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21 мая 2019, вторник, 20:00 290
Политика 2019-05-21T20:55:36+03:00
Українські Новини
Новости дня: выборы Рады назначены на 21 июля, а в ГБР подали первое заявление о преступлении Порошенко

Новости дня: выборы Рады назначены на 21 июля, а в ГБР подали первое заявление о преступлении Порошенко

Сегодня в гости к Зеленскому на уже свободную для прохода Банковую пришли лидеры депутатских групп и фракций для необходимые по Конституции консультации перед роспуском Рады. Те кто ожидал, что депутаты будут стращать Президента судами и непризнанием выборов ошибались. Фактически все согласились роспуском. А Ляшко устроил очередную клоунаду с велосипедом. Но вряд ли это вызвала другие чувства, кроме сострадательной усмешки.

Правда Президент также инициирует изменение избирательного законодательства. В частности – отмену мажоритарки и снижение порога для прохождения в Раду с 5% до 3%.  Через несколько часов появился и указ. Выборы состоятся 21 июля.  Впервые за долгое время нас ждет жаркое политическое лето без отпускного сезона.

Продолжает сохранять интригу Зеленский и с кадровыми назначениями. По состоянию на 17:00 никаких указов о назначения в Администрации на сайте Президента не появилось.. Но советники Зе, которые в непонятном статусе присутствовали на консультациях с депутатами обещают первые назначения уже вечером.

Пока новый Президент входит во вкус в украинской "игре престолов", бывший может вскоре начать общаться со следователями. Вернувшийся на выходных в Украину Андрей Портнов подал в ГБР заявления о совершении Порошенко госизмены. Бывший замглавы Администрации считает, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года запланировал его как сознательную провокацию и это привело к пленению украинских военных. ГБР немедленно взялось расследовать это заявления, правда на допрос вызван пока не Порошенко, а Портнов.

Ульяна Супрун, которая в отличие от силовиков и Гройсмана не хочет уходить в отставку, вдруг покинула Украину. Вроде бы она улетела в Женеву с рабочей поездкой.

Депутаты же в свою очередь подали в Раду законопроект, который может стать рекордным по количеству авторов. Более 100 избранников предлагают разрешить использование канабиса в медицинских целях. Связано ли это с инаугурацией, пока не ясно.

Сегодня исполнилось бы 50 лет журналисту Георгию Гонгадзе, жертве наверное наиболее громкого убийства в истории независимой Украины. А заказчики так до сих пор и не наказаны. Чем и возмущается НСЖУ – профессиональное объединение журналистов.
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