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  • Готовы выполнить закон и способствовать своевременному запуску оптового рынка электроэнергии, – директор "Энергорынка" Гнатюк
21 мая 2019, вторник, 15:18 481
Экономика 2019-05-21T15:18:34+03:00
Українські Новини
Готовы выполнить закон и способствовать своевременному запуску оптового рынка электроэнергии, – директор "Энер

Готовы выполнить закон и способствовать своевременному запуску оптового рынка электроэнергии, – директор "Энергорынка" Гнатюк

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: soloway.org.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: soloway.org.ua

Директор Государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" Юрий Гнатюк во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявил о готовности выполнить все требования, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

"Сегодня я хотел бы сказать, что на нас (ГП "Энергорынок") лежит ответственность за выполнение условий закона ("О рынке электроэнергии"), и мы их выполним. Программные комплексы мы запустим. Технические нюансы – первые на очереди с нашими импортерами, с НЭК "Укрэнерго", я надеюсь, мы их решим к назначенной дате 1 июля", - отметил Гнатюк.

По его мнению, 2 года на запуск новой модели рынка электроэнергии, которые были у Украины, - жесткие условия, они стимулировали к напряженной работе. "Два года – это рекорд Гиннеса. Такого не было нигде. Мало того, мы уже прошли первый этап - это розничный рынок", - отметил директор "Энергорынка".

Он высказал надежду, что другие участники рынка также будут готовы к очередному этапу энергореформы, стартующему с 1 июля 2019 года, как предусмотрено законом "О рынке электроэнергии".

Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС), цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

Как ранее сообщалось, по мнению бывшего министра энергетики, энергоэксперта Ивана Плачкова, субъекты энергорынка готовы к открытию розничного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, и откладывать внедрение реформы нельзя.

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