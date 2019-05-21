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Пресс-центр 2019-05-22T11:30:10+03:00
Українські Новини
22.05.19 16:00 Презентация международного фестиваля стиля "Ретрофест"

22.05.19 16:00 Презентация международного фестиваля стиля "Ретрофест"

22 мая 2019 года, в 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится презентация международного фестиваля стиля "Ретрофест", который состоится в Каменце-Подольском.

Пресс-конференция "Ретрофест" традиционно будет нестандартной и яркой. Украшением зала станет модель Citroen 2CV - автомобильного символа фестиваля, который обязательно найдет свое место среди лучших старинных машин мероприятия.

Однако это далеко не самый старый автомобиль праздника. На пресс-конференции вы узнаете о наиболее неожиданных и дорогих ретроавтомобилях, которые удалось найти для "Ретрофеста". Кроме этого, обнародуют изменения в организации проведения ретро-ралли "От крепости к крепости" и объявят эксклюзивных участников, которые прибудут для участия в соревнованиях из-за границы.

Атмосфера уюта и тепла на встрече будет способствовать полному раскрытию темы нынешнего мероприятия - "Большая авто7ья встречается на "Ретрофесте".

Организаторы расскажут о молодых участниках #RetroKidsShow, конкурс для домашних животных #МойСтильныйДруг и кулинарные соревнования "Бабушкин рецепт блинов".

Именно 22 мая на пресс-конференции объявят результаты исследования - домашние вкусности которые больше всего любят в крепких украинских семьях.

"Ретрофест" - это невероятный фестиваль, на котором можно увидеть живописные пейзажи, раритетные автомобили и, конечно, же изысканную одежду. Именно стиль является одной из основных изюминок каждого нашего праздника, поэтому лучшие дизайнеры и стилисты дадут на пресс-конференции несколько лайф-хаков - расскажут, как выбрать одежду и украшения, которые 10 лет не будут выходить из моды, как по стоимости билета в кино одеться стильно и как правильно выбрать украшения для дорогих.

Настоящий фурор вызовет появление на пресс-конференции исполнителей известного хита "Доброе утро, Украина" группы "Нумер 482". Они обещают рассказать о творческих планах и главных сюрпризах, которые покажут на "Ретрофест" в Каменце-Подольском.

А Мариетта Вейс, чьим голосом отовсюду звучит фестивальный хит, расскажет, какая музыка лучше влияет на развитие детей и улучшение отношений в семье.

Участники встречи:

  • Елена Дика, организатор и основатель "Ретрофест";
  • Наталья Миединова, режиссер фестиваля Мari Simmon - куратор #RetroKidsShow и #МойСтильныйДруг;
  • Кирилец Юлия и Кваченко Мария, организаторы модного дефиле в стиле 1920-1970 годов;
  • Юлия Скоробогач, модератор, руководитель Молодежного пресс-центра фестиваля.

Аккредитация журналистов: 067 4573104, anfedotova@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.
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