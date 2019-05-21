В ООН отклонили требование России открыть заседание по языковому закону в Украине

Большинство членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали против открытия по требованию России заседания для обсуждения принятого Украиной закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", таким образом заседание было отменено.

Соответствующее решение было принято членами Совбеза ООН в начале заседания, передают Українськi Новини.

Так, за проведение заседание проголосовали 5 представителей стран, против - 6, 4 воздержались.

"Мы не можем сегодня проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон конфликта на территории Украины. Ранее мы приняли резолюцию, касающуюся жизни тысяч украинцев. Сегодня мы не видим со стороны России открытого диалога по этому вопросу. Мы призываем не проводить это заседание", - сказал представитель Франции.

Кроме того, представители стран - членов Совета безопасности ООН отметили неуместность проведения заседания в день инаугурации Президента Владимира Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Россия считает закон об украинском языке принудительной украинизацией.

Тем временем, Россия хотела созвать Совбез ООН из-за языкового закона в Украине.