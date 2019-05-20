Зеленский принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами

Президент Владимир Зеленский принял на себя полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

Об этом говорится в указе №300 от 20 мая, передают Українські Новини.

В документе сказано, что в связи со вступлением 20 мая на пост Президента и согласно пункту 17 части 1 статьи 106 Конституции Зеленский взял на себя обязанности верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Тем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.