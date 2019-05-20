Зеленский принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами

Президент Владимир Зеленский принял на себя полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами.\r\nОб этом говорится в указе №300 от 20 мая, передают Українські Новини.\r\nВ документе сказано, что в связи со вступлением 20 мая на пост Президента и согласно пункту 17 части 1 статьи 106 Конституции Зеленский взял на себя обязанности верховного главнокомандующего Вооруженными силами.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский официально стал Президентом.\r\nТем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.