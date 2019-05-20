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20 мая 2019, понедельник, 23:07 898
Президент 2019-05-20T23:07:19+03:00
Українські Новини
Зеленский принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами

Зеленский принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Президент Владимир Зеленский принял на себя полномочия верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

Об этом говорится в указе №300 от 20 мая, передают Українські Новини.

В документе сказано, что в связи со вступлением 20 мая на пост Президента и согласно пункту 17 части 1 статьи 106 Конституции Зеленский взял на себя обязанности верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Тем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

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