Что говорят о Зеленском его учителя, друзья и коллеги: опубликован фильм-биография Президента Украины

Сегодня, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский официально вступил на пост президента Украины, приняв присягу. Во время предвыборной кампании журналисты "Медузы" отправились в Кривой Рог и Киев, поговорили с учителями, друзьями и коллегами Зеленского, чтобы понять историю его успеха от "простого парня из Кривого Рога" до Президента Украины.

Сегодня "Медуза" опубликовала 42-минутный фильм о Зеленском, его окружении и близких людях, который рассказывает биографию шоумена и то, как он "в считанные недели превратил фаворита гонки Петра Порошенко в аутсайдера".

В видео есть отрывки дебатов Порошенко и Зеленского, комментарии по их поводу знакомых Зеленского, отрывки из архивных выступлений шоумена в "Квартал 95" и многое другое.

Также рассказывается история взаимотношений Зеленского с его супругой - Еленой.

Отдельное внимание в фильме уделяется Кривому Рогу и повседневной жизни в этом рабочем городе.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский попросил журналиста не обращаться к нему "Владимир Александрович", а просто "Владимир". Также Зеленский пообещал сделать так, чтобы люди в следующие 5 лет не плакали.

Кроме того, Зеленский попросил вешать в кабинетах фотографии своих детей, а не его портрет.