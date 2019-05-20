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20 мая 2019, понедельник, 14:51 1406
Верховная Рада и партии 2019-05-20T14:52:24+03:00
Українські Новини
Три депутата из НФ и БПП пришли на инаугурацию Зеленского в черном и назвали себя распущенными

Три депутата из НФ и БПП пришли на инаугурацию Зеленского в черном и назвали себя распущенными

Червакова, Сюмар и Черновол. Фото: facebook/chervakova
Червакова, Сюмар и Черновол. Фото: facebook/chervakova

Депутаты Ольга Червакова (БПП), Виктория Сюмар (НФ) и Татьяна Черновол (НФ) пришли на инаугурацию Президента Владимира Зленеского в черных траурных нарядах и назвали себя распущенными.

Фото опубликовала Ольга Червакова на своей странице в Facebook, сообщают Українські Новини.

"Чувствуем себя распущенными", - написала депутат.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе.

Также Зеленский в ходе своего выступления заявил о роспуске Рады.

Ранее Зеленский принес присягу и стал 6-м Президентом Украины.

Українські Новини вели онлайн-трансляцию инаугурации Зеленского.

Больше новостей о: Роспуск Рады Виктория Сюмар Татьяна Черновол Ольга Червакова Владимир Зеленский

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