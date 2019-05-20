Несравненные Липки: где в Киеве жить хорошо и престижно

В современном Киеве Липки стали синонимом респектабельности. Именно поэтому жилые проекты из других районов, желающие подчеркнуть свою исключительность, стали использовать термин "Липки" - "Оболонские Липки", "Новопечерские Липки". Теперь Липки можно встретить даже в других городах Украины. Но настоящие Липки - только одни, только здесь чувствуешь настоящий дух аристократичного Киева.

Район Липки всегда притягивал влиятельных людей Киева. История этого района началась 250 лет назад, со строительства двух царских дворцов - Мариинского и Кловского. Благородные семьи, привлеченные перспективой соседства с аристократами, возводили на Липках свои особняки. Изначально здесь селились исключительно знатные дворяне, а позже богатые купцы и промышленники. Так появились аристократические Липки, с их роскошными резиденциями.

Новый проект Linden Luxury Residences продолжает традиции знаменитого района. Чтобы поддержать особенную атмосферу Липок, здание органично вписано в современный̆ архитектурный̆ ландшафт. Фасад спроектирован в сдержанном неоклассическом стиле и хорошо сочетается с уютной̆ исторической̆ обстановкой.

Угловое расположение Linden - на холме делает комплекс доминантым для улицы Круглоуниверситетской, одной из старейших в Киеве. По Лютеранской улице здание находится в глубине застройки, что позволяет сохранить колорит тихого липского дворика. Неоклассический фасад Linden украшен натуральным камнем - португальским мраморизованным известняком. Торжественное каменное убранство дома имеет также свою эксклюзивную роспись, которая нанесена на некоторые части фасада.

"Меня давно интересовала история Липок. Это знаковое место, которое есть в каждом городе. Для архитектора строить здесь – значит уже войти в историю. На Липках нет случайных зданий и строить можно только по самому высокому стандарту. У архитектора тут нет права на ошибку", – комментирует Андрей Пашенько, архитектор Linden Luxury Residences.

Долгие времена Липки были местом, которое притягивало наиболее влиятельных людей. Сегодня Linden Luxury Residences стал домом новой элиты, которая строит свое собственное наследие на холме, где когда-то росли липовые аллеи.

Располагаясь на Лютеранской, 14-В, Linden находится буквально в паре минут от шумного, бурлящего Крещатика, модного Пассажа и театра Франка. Множество магазинов, ресторанов, кофеен и салонов — все атрибуты большого города - совсем рядом, но при этом на углу улиц Лютеранской и Банковой "по-липски" - тихо и спокойно.

Киевляне традиционно называют Липки одним из самых красивых, безопасных и комфортных мест для жизни в столице. Это объясняется не только близостью правительственного квартала, но и местными принципами — на Липках жители ценят и уважают спокойствие друг друга.

Каждый дом тут имеет собственную историю. В царские времена в этих домах жили Терещенко и Бродские, Уваровы и Ганские, Скоропадский, гостили Бальзак и Гоголь, Чайковский и Рубинштейн. Здесь проводили тайные собрания декабристы и устраивались великолепные светские балы. Рядом с Linden, на улице Заньковецкой, 8, когда-то был кафе-шантан "Апполло", где собиралась богемная публика, и бывал М. Булгаков. Говорят, что именно это место стало праобразом булгаковской "нехорошей квартиры". В 7-ом доме по той же ул. Заньковецкой, в 1905 году жила Анна Ахматова. А совсем рядом, на ул. Лютеранской, 8 сохранился дом, в котором снимала квартиру загадочная актриса МХАТа Мария Андреева, гражданская жена Максима Горького, который тут также жил в 1914 г. В доме на Лютеранской, 13 жил Лесь Курбас, а в 33 доме прошли детские годы Константина Паустовского.

В советское время здесь селились представители партийной номенклатуры, ученые и творческая интеллигенция. Сейчас Липки являются районом новой украинской элиты. Даже 150 лет назад здесь было проще унаследовать дом, чем купить, поэтому появление нового дома здесь — большая редкость. Сейчас единственная возможность построить свое собственное наследие на Липках - это Linden Luxury Residences.