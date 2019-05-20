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  • Украина и Китай договариваются о развитии лёгкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате
20 мая 2019, понедельник, 11:19 2384
Экономика 2019-05-20T11:26:29+03:00
Українські Новини
Украина и Китай договариваются о развитии лёгкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерско

Украина и Китай договариваются о развитии лёгкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате

15-16 мая делегация в составе 29 представителей национальной федерации всех текстильных отраслей промышленности Китая, China National Textile & Apparel Council (CNTAC), по приглашению Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово" посетила Украину с целью укрепления торговых связей в легпроме между странами.

В рамках программы пребывания китайских бизнесменов в Украине представители делегаций познакомились с состоянием развития легпрома в Китае и Украине. Состоялась дискуссия между китайскими и украинскими бизнесменами о потенциале сотрудничества между странами. Также состоялась встреча с Бюджетным комитетом Верховной Рады и Парламентской ассамблеи Украина-Киев.

Представители группы компаний АВЭК познакомили китайскую делегацию с ТЦ "Барабашово", вторым по величине оптово-розничным рынком в Восточной Европе, поделились планами по развитию Индустриального парка в Барабашово и современного технологического центра легкой промышленности Fashion hub, в котором будут представлены иностранные производители текстиля, материалов, фурнитуры, оборудования, а также инновационные технологии и обучающий центр. В Fashion hub планируется совместно с международными партнерами развивать взаимовыгодные проекты, укреплять торговые возможности компаний-партнеров и влиять на развитие экономики стран-участников.

Эксперты из китайской делегации рассказали о состоянии и развитии текстильной промышленности Китая и об успешном опыте в развитии китайской текстильной промышленности в мире.

Голда Виноградская, глава Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine, советник министра образования и науки Украины, считает, что потенциальным международным партнерам нужно открывать страну, привозить знакомиться, делиться лучшими отраслевыми кейсами и практиками внедрения новых технологий, организовывать международные отраслевые проекты. Одним из таких проектов в легпроме Украины, привлекающих внимание многих международных компаний, в том числе и китайской делегации, является Fashion hub - совместный проект Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово".

Стороны планируют, что результатом визита делегации China National Textile & Apparel Council станут совместные инвестиционные проекты Украины и Китая, которые будут развивать текстильную промышленность обеих стран.

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