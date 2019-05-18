"Забросал яйцами и заплевал": суд наказал скандального националиста за хулиганство в День победы во Львове

Суд оштрафовал на 68 гривен активиста "Добровольческого движения Организации украинских националистов" Антона Петривского, забросавшего яйцами гранитный монумент "Орден Великой отечественной войны" во Львове в день Победы 9 мая.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 9 мая около 10:00 на территории Холма Славы во время возложения цветов по случаю 74-й годовщины Победы над нацистами националист бросил 2 куриных яйца в памятный знак в форме звезды.

Кроме того, Петривский во время перепалки плюнул в лицо представительнице "Украинского выбора" Инне Иваночко.

Таким образом, активист ОУН совершил действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан , а именно, мелкое хулиганство.

При рассмотрении дела он подтвердил обстоятельства изложенные в протоколах об административном правонарушении, однако пояснил, что таким образом выразил свои взгляды относительно памятных знаков советского режима и лиц, которые их поддерживают.

Принимая во внимание характер совершенных правонарушений, личность нарушителя, степень его вины, судья счел, что к нему следует применить вид административного взыскания - штраф.

фото: dyvys.info

В итоге Петривский признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, и оштрафован на 68 гривен.

Кроме того, в активиста взыскали в пользу государства 384 гривен судебного сбора.

Член ОУН Петривский известен тем, что организовывал акции по срыву запланированных во Львове концертов артистов, которые, по его мнению, выражают пророссийские взгляды.

В частности, так были сорваны концерты Ирины Билык, Ивана Дорна, Сергея Бабкина, Никиты Алексеева и группы "НеАнгелы".

Как сообщали Українськi Новини, 16 тыс. правоохранителей обеспечивали охрану правопорядка в день Победы 9 мая.