"Забросал яйцами и заплевал": суд наказал скандального националиста за хулиганство в День победы во Львове

Суд оштрафовал на 68 гривен активиста "Добровольческого движения Организации украинских националистов" Антона Петривского, забросавшего яйцами гранитный монумент "Орден Великой отечественной войны" во Львове в день Победы 9 мая.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 9 мая около 10:00 на территории Холма Славы во время возложения цветов по случаю 74-й годовщины Победы над нацистами националист бросил 2 куриных яйца в памятный знак в форме звезды.\r\nКроме того, Петривский во время перепалки плюнул в лицо представительнице "Украинского выбора" Инне Иваночко.\r\n\r\nТаким образом, активист ОУН совершил действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан , а именно, мелкое хулиганство.\r\nПри рассмотрении дела он подтвердил обстоятельства изложенные в протоколах об административном правонарушении, однако пояснил, что таким образом выразил свои взгляды относительно памятных знаков советского режима и лиц, которые их поддерживают.\r\nПринимая во внимание характер совершенных правонарушений, личность нарушителя, степень его вины, судья счел, что к нему следует применить вид административного взыскания - штраф.\r\nфото: dyvys.info \r\nВ итоге Петривский признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, и оштрафован на 68 гривен.\r\nКроме того, в активиста взыскали в пользу государства 384 гривен судебного сбора.\r\nЧлен ОУН Петривский известен тем, что организовывал акции по срыву запланированных во Львове концертов артистов, которые, по его мнению, выражают пророссийские взгляды.\r\nВ частности, так были сорваны концерты Ирины Билык, Ивана Дорна, Сергея Бабкина, Никиты Алексеева и группы "НеАнгелы".\r\nКак сообщали Українськi Новини, 16 тыс. правоохранителей обеспечивали охрану правопорядка в день Победы 9 мая.