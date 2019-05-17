51 нардеп подписал обращение в Конституционный Суд относительно "языкового" закона

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила обращение в Конституционный Суд (КС) Украины относительно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В обращении указывается, что ряд статей: 1, 2, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 37, 39 закона №2704-VIII не соответствуют Конституции Украины, которая выражает суверенную волю украинского народа – граждан Украины всех национальностей.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Так, в частности, ст. 6-7 закона устанавливают новую обязанность для граждан Украины, вводя дополнительное, не предусмотренное Основным Законом ограничение на вступление в гражданство.

Градация знания украинского языка (ст. 10) является сегрегирующей нормой, делящей украинских граждан на категории в зависимости от знания языка и ограничивающей на этом основании объем их гарантированных конституционных прав.

Статья вводит дискриминацию в отношении граждан Украины не только на занятие должностей в органах государственной власти, но и также на работу в организациях и предприятиях не государственной формы собственности.

Закон ограничивает права русскоязычных украинских граждан, представителей национальных общин и иноязычных граждан Украины на создание, распространение, получение и популяризацию информационной продукции на родном для них языке — закон делает невозможным смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги на желаемом языке.

Законом ограничено право граждан на получение образования на русском и иностранных языках.

Конституция Украины и международные договора, к которым присоединилась Украина (Европейская хартия региональных языков от 5 ноября 1992 года, ратифицирована Верховной Радой 15 мая 2003 года), гарантируют свободное развитие, использование и защиту всех языков национальных общин, проживающих на территории Украины.

Целью данного акта является принудительная ассимиляция за счет дискриминации русскоязычных и иноязычных граждан Украины.

Согласно законодательной процедуре, обращение будет подано в КС Украины, как только данный закон вступит в силу.

Напомним, депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" также зарегистрировали законопроект "О порядке применения языков в Украине".