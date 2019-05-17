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17 мая 2019, пятница, 16:11 43
Политика 2019-05-17T16:58:19+03:00
Українські Новини
Экс-депутат Грушевский обвиняет Порошенко в заказе покушения на него в 2014-м

Экс-депутат Грушевский обвиняет Порошенко в заказе покушения на него в 2014-м

Бывший депутат Верховной Рады Виталий Грушевский обвиняет Порошенко в заказе покушения на него в 2014-м.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

Так, по его словам, 16 сентября 2014 года на согласительном совете в кабинете председателя Верховной Рады собрали всех глав фракций и групп по вопросу организации голосования за закон об особом статусе Донбасса.

Грушевский отметил, что его позиция была четко определена: особый статус должен быть принят не только для отдельных территорий, но и для всей Украины. В ответ на такое предложение Порошенко угрожал ему.

 "Я знаю, кто ты такой. Я выверну тебя наизнанку. Я уничтожу тебя, и завтра все забудут, как тебя звали", - процитировал он слова Порошенко.

"Через 7 дней, 23 сентября, на меня было совершено покушение группой лиц под прикрытием журналистов во главе с Челомбитько Олегом Игоревичем. Это было преступление по ст. 112 Уголовного кодекса "покушение на общественного деятеля с целью прекращения его общественной деятельности", - сказал экс-депутат.

По его словам, уголовное производство по поданному заявлению до сих пор не начато, поскольку в Украине существуют группы лиц "с лицензией на бесчинство".

14.05.2019 депутат передал исполнителя покушения в руки полиции. Но до сегодняшнего дня уголовное произдводство не внесено в реестр досудебных расследований.

При этом политик рассчитывает, что со сменой власти это преступление будет расследовано.

Источник : Українські новини

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