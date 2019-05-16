Болельщики винницкой "Нивы" избили судью из-за назначенного им пенальти

Матч 21-го тура Второй Лиги между винницкой "Нивой" и "Полесьем" завершился громким скандалом. После финального свистка болельщики хозяев атаковали главного арбитра матча Дениса Резникова, сообщает Football Hub.

Успокаивать разъяренных фанатов пришлось правоохранителям. Однако пока они добрались поля, арбитр успел получить несколько серьезных ударов. Впоследствии фанаты пытались заблокировать вход в подтрибунном помещении и повторно атаковать судью.

Причиной таких действий болельщиков "Нивы" стал, по их мнению, сомнительный назначенный пенальти в дебюте второго тайма в пользу "Полесья".

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Благодаря этому пенальти "Полесье" сравняло счет, а уже в компенсированное время житомиряне забили второй мяч и победили 2:1. После матча руководство винницкой "Нивы" написало открытое письмо на имя президента ПФЛ Сергея Макарова с жалобой на арбитраж матча. Жители утверждают, что арбитр совершил непосредственное влияние на исход встречи и тем самым спровоцировал соответствующее поведение болельщиков после игры.

Фото: Football Hub

Также "Нива" требует повлиять на судейские назначения в следующих турах, чтобы не допустить предвзятости.

Как сообщали Українські Новини, ФФУ запретила президенту винницкой "Нивы" посещать матчи его команды после критики Павелко.

Также в Сербии на футбольном матче фанаты забросали снежками судью, а в Киеве на Крещатике подрались украинские и немецкие футбольные фанаты.