В Сумах сгорел автобус, а в Киеве "евробляхеры" устроили стычки с полицией: новости регионов

"Евробляхеры" устроили стычки с полицией под Радой. Об этом сообщают "Новости N". Под зданием Верховной рады Украины произошла потасовка между активистами движения "АвтоЕвроСила" и полицией. Активисты попытались перекрыть улицу Грушевского, полиция им помешала, что привело к небольшой потасовке с участием сотни человек. Полиция выстроилась кордоном через улицу Грушевского, движение транспорта было заблокировано. Активные столкновения прекратились.

В Киеве после гонки подрались водители маршрутки и троллейбуса. Около станции метро "Минская" произошла драка водителей общественного транспорта. Как выяснили журналисты "Фразы", подрались водители маршрутки №476 и троллейбуса №24. По словам пассажиров, все началось еще за одну остановку до "Минской". Кто-то кого-то "подрезал" и начались гонки по городу с пассажирами в салоне.

В Кропивницком представили первую в стране онкоклинику с томотерапией. Об этом сообщает "Утренний город". 16 мая в Кропивницком презентовали новый корпус единственной в Украине клиники, где пациентам доступен современный метод лечения онкозаболеваний - томотерапия - TomoClinic. Руководство клиники представило единственный в Украине аппарат для томотерапии, который обеспечивает высокоточное облучение опухоли с минимальным ущербом для окружающих здоровых тканей, диагностическое оборудование и новый современный стационар. TomoClinic была создана в 2015 году в г. Кропивницкий по примеру успешных европейских клиник лечения рака, которые не просто борются с заболеванием, но и делают все возможное, чтобы пациент не оставался один на один со своей болезнью. Сейчас клиника совместно с Кропивницким областным онкологическим диспансером реализует принципы государственно-частного партнерства в здравоохранении. Такое сотрудничество дает возможность пациентам получать полный комплекс высококвалифицированного лечения онкологических заболеваний, не выезжая из страны. Директор клиники выразил надежду, что до конца мая новый корпус заработает до конца мая.

Под Днипром беременные разрисовывают роддом. Об этом сообщает "Наше місто". Скоро в Павлограде украсят муралом роддом. Над созданием росписи работают художница Анна Николаенко и волонтеры. "Хочется, чтобы, когда женщина выходит из роддома, когда прошла боль, тревога, она смотрела на рисунок и подумала: "Я хочу сюда вернуться!", - рассказывает главврач роддома Наталья Куцевол. Дизайн мурала придумала учительница рисования Анна Николенко. Художница сама на девятом месяце беременности, поэтому этот проект также помогает ей выразить свои переживания. "Мне не хотелось, чтобы это была картинка аиста, матери с дитям. Знаете, такая, стандартная картинка, одна и та же с советского периода. Мне хотелось показать свои переживания, я уже знала, что буду ждать ребенка. Мне хотелось показать, что беременность, материнство - это таинство, это что-то волшебное, магическое. Это и понятно, и непонятно одновременно", - говорит Анна. Волонтеры приглашают павлоградцев внести свою лепту в создание мурала. Желающие могут прийти к роддому, где им выдадут кисти, краску и расскажут, что делать.

Молодой парень попался на кинопиратстве. Об этом сообщает "Днепр Час". В августе 2018 года в одном из кинотеатров Кривого Рога 23-летний молодой человек, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно с помощью мобильного телефона скрыто осуществил запись фильма без разрешения субъекта авторского права или смежных прав. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

В Бердянске морская свинка подрабатывает в такси. Об этом сообщает "Миг". Шайя – так зовут пушистого помощника бердянского таксиста, обычную морскую свинку. Вернее, не совсем обычную: она ведь вместе с хозяином подрабатывает… в такси — извозом занимается. О своем домашнем питомце у лобового стекла автомобиля, таксист поведал лично у себя на странице в социальной сети. Водитель называет его "талисманом таксиста", и очень бережно отзывается о своем помощнике. Главное, по словам бердянца, взять для Шайи побольше мяты, и тогда пушистый таксист сидит на лобовом стекле целую смену.

В Сумах сгорел автобус. Об этом сообщает "Ваш шанс". 16 мая в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ на ул. Горького в областном центре. Звонил водитель авто, который проезжал рядом. Уже через 3 минуты на место вызова прибыли пожарные. Поскольку возгорание произошло в моторном отсеке, находившемся в салоне транспортного средства, поэтому огонь быстро распространился на автобус. Существовала угроза взрыва газового оборудования. Так какк возгорание произошло на переполненной транспортом улице, работникам патрульной полиции пришлось перекрывать движение для обеспечения беспрепятственной работы спасателям. Кроме непосредственного обуздания очага пожара, пожарные охлаждали 7 газовых баллонов с метаном. В 12:37 удалось предотвратить опасность взрыва и локализовать возгорание. И уже в 12:57 пожар полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 12 человек личного состава и 3 единицы техники. По предварительным данным, в автобусе на момент возгорания находился только водитель, который не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

На Николаевщине с перевозчика в суде пытаются взыскать 610 тысяч гривен за перегруз. Об этом сообщают "Николаевские новости". Первомайская местная прокуратура в суде требует взыскать с предпринимателя 610 тысяч гривен ущерба, причиненного перевозкой груза с нарушением весовых параметров. Так, в апреле 2016 года на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" Уктрансбезопасность задокументировала факт перегруза одним из перевозчиков Кривоозерского района. Нарушителю начислили убытки на 610 тысяч гривен. Однако предприниматель до сих пор ущерб не возместил, а орган контроля мер к судебному взысканию не принял. И вот прокуратура обратилась в хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании с перевозчика этой суммы. Об этом сообщили в нформации Первомайской местной прокуратуры.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области подтоплены более сотни домов, а в Харьковской области кровельщик разбился насмерть, упав с водонапорной башни.

Тем временем в ряде областей объявили штормовое предупреждение.