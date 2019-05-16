Кабмин ввел ответные санкции на импорт нефти из России, - "Консалтинговая группа А-95"

"Консалтинговая группа А-95" заявляет о вводе Кабинетом Министров ответных санкций в отношении импорта нефтепродуктов из России.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передают Українські Новини.

"На дизельное топливо введена пошлина 2% (около 350 гривен/тонна или 30 копеек/литр). Объем поставок (годовой) ограничен 2,5 млн тонн, все свыше будет облагаться 25% пошлиной. Данная квота по сути отвечает нынешнему годовому импорту дизтоплива из России (2,7 млн тонн в 2018 году)", - написал он.

Куюн добавил, что таким образом Россия лишилась возможности наращивать поставки в Украину и растущий рынок дизтоплива будут обеспечивать Беларусь и импортеры, которые осуществляют поставки по морю.

Он отметил, что теперь промышленные потребители и налогоплательщики будут платить за указанный товар больше.

Также Куюн рассказал, что на бензин и сжиженный газ не была введена пошлина.

"Доля России в импорте сжиженного газа действительно велика, как и по дизтопливу, - 40%. Но как раз здесь пошлина была бы более уместна, и не 2%, а лучше 20%. Это бы дало 1,3 гривны на пистолете, но при этом сохранило бы его привлекательность для водителей (около 15 гривен/литр, или 50% от цены бензина, или "нормативное" значение). Но главное, это бы сделало привлекательным импорт из альтернативных направлений, в частности с моря. Также это бы дало хороший заработок внутренним производителям", - подытожил Куюн.

Как сообщали Українські Новини, в мае "Консалтинговая группа "А-95" прогнозировала возобновление поставок российских нефтепродуктов с 1 июня и не видила проблем с обеспечением Украины бензином, в связи с остановкой экспорта нефтепродуктов из Беларуси.

Также в начале мая на заправках цены на бензин и дизтопливо выросли.