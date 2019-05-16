Пока неизвестно, кто из руководства ЕС посетит инаугурацию Зеленского, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что пока неизвестно, кто из руководства ЕС посетит инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Нет, мы пока не знаем (кто приедет), мы это обсуждаем. Мы проинформировали Брюссель, они отреагируют и кто-то приедет",- сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли он сам присутствовать, Мингарелли сказал, что является дипломатом, а не политиком.

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая.

В штабе Зеленского заявили, что инаугурация 20 мая повлечет ряд трудностей для киевлян и делегаций.