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16 мая 2019, четверг, 17:15 77
Внешняя политика 2019-05-16T17:16:30+03:00
Українські Новини
Пока неизвестно, кто из руководства ЕС посетит инаугурацию Зеленского, - Мингарелли

Пока неизвестно, кто из руководства ЕС посетит инаугурацию Зеленского, - Мингарелли

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что пока неизвестно, кто из руководства ЕС посетит инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Нет, мы пока не знаем (кто приедет), мы это обсуждаем. Мы проинформировали Брюссель, они отреагируют и кто-то приедет",- сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли он сам присутствовать, Мингарелли сказал, что является дипломатом, а не политиком.

Как сообщали Українські Новини, миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая.

В штабе Зеленского заявили, что инаугурация 20 мая повлечет ряд трудностей для киевлян и делегаций.

Больше новостей о: Европейский союз Инаугурация Украина-ЕС ЕС-Украина Хьюг Мингарелли Владимир Зеленский

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