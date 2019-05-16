Почти 13% украинцев позитивно относятся к Путину, к Лукашенко - 53%

12,6% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко, группой "Рейтинг" и центром "Социальный мониторинг", позитивно относятся к Президенту России Владимиру Путину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Среди иностранных политиков украинцы наиболее позитивно относятся к Президенту Беларуси Александру Лукашенко (53%) и канцлеру Германии Ангеле Меркель (41,3%).

К Президенту США Дональду Трампу позитивно относятся 22,6% украинцев, а к Президенту России Путину - 12,6%.

Негативно к Президенту РФ относятся 65,6% украинцев, еще 0,4% - вообще не знают такого политика.

Среди отечественных политиков наиболее позитивно относятся к новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому (64,6%) и экс-министру обороны Анатолию Гриценко (33,5%).

Наиболее негативно относятся к Президенту Петру Порошенко (64%) и Юлии Тимошенко (51,3%).

Опрос проводился с 30 апреля до 10 мая.

Опрошено было 3 000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, почти половина украинцев хотят, чтобы ОРДЛО дали автономию в составе Украины.

Тевм временем в улучшении ситуации в стране в ближайшие месяцы уверены 49,7% украинцев.