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14 мая 2019, вторник, 14:18 21
Верховная Рада и партии 2019-05-14T14:22:14+03:00
Українські Новини
Парубий пугает "гневом украинского народа" в случае ревизии или отмены закона о языке

Парубий пугает "гневом украинского народа" в случае ревизии или отмены закона о языке

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента предостерег от попыток отменить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня был ним подписан

Об этом он заявил после подписания закона, передают Українськi Новини.

"Я хочу предупредить всех тех, кто сегодня думает, что политическая конъюнктура поменялась, которые уже сегодня планируют реванши, угрожают нам с вами отменой этого закона. Послушайте меня внимательно все те, кто думают, что это будет возможно. Как только вы коснетесь и попробуете совершить ревизию или отмену закона о языке, или декоммунизации или вопроса церкви, вы почувствуете весь гнев украинского народа и могучую волю украинского народа", - сказал спикер ВР.

Парубий отметил, что Рада показала слаженную работу при рассмотрении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и поблагодарил депутатов и общественных активистов.

Как сообщали Українськi Новини, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

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