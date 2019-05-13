Цены на автогаз в Украине подскочили

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 13 мая, по сравнению с субботой, 11 мая, повысились на 0,07%, или на 1 копейку, до 13,55 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,80% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 13 мая:

Область СПБТ Винницкая 13,38 Волынская 13,54 Днепропетровская 13,55 Донецкая 13,73 Житомирская 13,45 Закарпатская 13,39 Запорожская 13,51 Ивано-Франковская 13,47 Киев 13,58 Киевская 13,40 Кировоградская 13,66 Луганская 13,60 Львовская 13,60 Николаевская 13,68 Одесская 13,86 Полтавская 13,51 Ривненская 13,49 Сумская 13,46 Тернопольская 13,60 Харьковская 13,58 Херсонская 13,66 Хмельницкая 13,45 Черкасская 13,64 Черниговская 13,58 Черновицкая 13,43 Средняя цена* 13,55

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ с 1 июня.

Тем временем автогаз дорожает 11-ю неделю подряд