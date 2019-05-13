Цены на автогаз в Украине подскочили

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 13 мая, по сравнению с субботой, 11 мая, повысились на 0,07%, или на 1 копейку, до 13,55 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,80% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСредние розничные цены на 13 мая:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n13,38\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n13,54\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n13,55\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n13,73\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n13,45\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n13,39\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n13,51\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n13,47\r\n\r\n\r\nКиев\r\n13,58\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n13,40\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n13,66\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n13,60\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n13,60\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n13,68\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n13,86\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n13,51\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n13,49\r\n\r\n\r\nСумская\r\n13,46\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n13,60\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n13,58\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n13,66\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n13,45\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n13,64\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n13,58\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n13,43\r\n\r\n\r\nСредняя цена*\r\n13,55\r\n\r\n\r\n\r\n* Средняя по Украине – без учета Крыма\r\nКак сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ с 1 июня.\r\nТем временем автогаз дорожает 11-ю неделю подряд