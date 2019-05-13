Неизвестный сообщил о минировании 2 ТЦ во Львове и Львовской области

Неизвестный 13 мая сообщил о минировании 2 торговых центров во Львове и Львовской области. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Соответствующая информация поступила в полицию на электронную почту.

Торговые центры находятся на ул. Городокской во Львове и ул. Стрыйской в селе Сокольники в пригороде Львова.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, на Львовщине школьник сообщил о минировании школы в день контрольной и уничтожил телефон.