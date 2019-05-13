Неизвестный сообщил о минировании 2 ТЦ во Львове и Львовской области

Неизвестный 13 мая сообщил о минировании 2 торговых центров во Львове и Львовской области. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\nСоответствующая информация поступила в полицию на электронную почту.\r\nТорговые центры находятся на ул. Городокской во Львове и ул. Стрыйской в селе Сокольники в пригороде Львова.\r\nНа место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Львовщине школьник сообщил о минировании школы в день контрольной и уничтожил телефон.