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13 мая 2019, понедельник, 17:30 88
Судебная власть 2019-05-13T17:30:27+03:00
Українські Новини
На Реву подали в суд за то, что обозвал жителей ОРДЛО мразями

На Реву подали в суд за то, что обозвал жителей ОРДЛО мразями

Окружной административный суд Киева получил два иска к министру социальной политики Андрею Реве с требованием признать противоправными его высказывания в отношении жителей временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, который он назвал "мразями".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

По мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство граждан Украины - жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку.

Среди требований иска - признать такие действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.

На данный момент исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр Рева назвал мразями жителей ОРДЛО.

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