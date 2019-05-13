На Реву подали в суд за то, что обозвал жителей ОРДЛО мразями

Окружной административный суд Киева получил два иска к министру социальной политики Андрею Реве с требованием признать противоправными его высказывания в отношении жителей временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, который он назвал "мразями".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\nПо мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство граждан Украины - жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку.\r\nСреди требований иска - признать такие действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.\r\nНа данный момент исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее министр Рева назвал мразями жителей ОРДЛО.