"F1GHT K1NGS": в Киеве завершился первый турнир по смешанным единоборствам под эгидой Федерации профессионального ММА

"F1GHT K1NGS": в Киеве завершился первый турнир по смешанным единоборствам под эгидой Федерации профессиональн

10 мая в 19:30 в Киеве в ACCO International с успехом прошел первый турнир мирового стандарта по смешанным единоборствам. Организаторами турнира выступила Федерация ММА, а также новый MMA-промоушен "F1GHT K1NGS".

Об этом стало известно с официального сайта "F1GHT K1NGS".

Организаторы заявляют, что все 1.100 билетов распроданы, а зал ACCO INTERNATIONAL был полностью заполнен.

Зрители смогли насладиться 13 поединками с 26 лучшими бойцами Украины и Европы. Поединки сопровождались полноценной шоу-программой, а видео-трансляции и повторы велись на 500-метровом современном экране.

Для обеспечения максимально прозрачного и компетентного подсчета голосов во время соревнования работали 8 рефери. Главный рефери — Александр Букатин отметил, что в данном турнире было всего 2 спорных момента, когда спортсмены выражали несогласие с решением судей. Однако, впоследствии открытого диалога и предоставленных рефери доказательств, спортсмены признали свой проигрыш и поблагодарили рефери за беспристрастное судейство.

Перед турниром, согласно мировым стандартам проведения ММА, бойцы прошли необходимую процедуру взвешивания и приняли участие в открытой тренировке. А также, на турнире была обеспечена максимальная медицинская безопасность, спортсмены прошли тщательное медобследование, а также сдали анализы на гепатит Б, гепатит С, ВИЧ.

Отметим, что самые яркие бои состоялись с участием следующих спортсменов: немец Том Нойберт, азербайджанец Хазар Рустамов, Арли Камбило, Максим Пашков.

Следующим этапом для организаторов будет проведение турнира "F1GHT K1NGS 2" в сентябре 2019 г., где примут участие бойцы тяжёлых весовых категорий, а также победители первого круга, которым предстоит бой за право быть в финале.

Как отмечают организаторы, основная задача серии турниров "F1GHT K1NGS" — стать отборочной сеткой для бойцов со всего континента. Итогом гран-при станет выявление 6 чемпионов в каждой весовой категории. Чемпионы, в свою очередь сформируют сборную Украины по ММА и в следующем сезоне будут защищать честь страны в рамках турниров "Украина против Германии", "Украина против Чехии", "Украина против Польши".

Стоит отметить, что ранее организаторы выражали обеспокоенность организациями турниров ММА на территории Украины. Президент Федерация ММА Украины отмечал слабую систему отбора, контроля, присуждения побед в среде ММА в Украине, а также халатное отношение организаторов турнира, тренеров к здоровью спортсменов.

Напомним, что Федерация Профессионального ММА Украины была создана в 2018 году, ее Президентом выступает мастер спорта международного класса по Дзюдо, Чемпион Европы и бывший член Олимпийской сборной Украины — Сорока Владимир.

Основная задача Федерации — регламентировать проведение турниров по ММА, обеспечить профессиональное, объективное и беспристрастное судейство, задать высокие стандарты медицинского сопровождения соревнований и состоянию здоровья выступающих в ММА спортсменов.