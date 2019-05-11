Удерживаемый в посольстве Дании мальчик с мамой уехал домой

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что ранее удерживаемый в посольстве Дании в Украине мальчик покинул территорию дипучреждения и вместе с мамой уехал домой в Запорожье.

Об этом Климкин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В сложных жизненных ситуациях важно оставаться людьми. Только что Даниэль вместе с мамой вышли из Посольства Дании и поехали домой", - написал он.

По его словам, мама и отец мальчика заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать своего сына.

Также Климкин поблагодарил коллег, и особенно министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена, а также всех, кто помогал в разрешении этого вопроса с украинской стороны.

Как сообщали Українськi Новини, 2 мая в Запорожье гражданин Дании Ян Ког Могенсен забрал своего 2-летнего сына Даниэля из квартиры по ул. Комарова и увез в неизвестном направлении на автомобиле Daewoo Lanos с европейской регистрацией.

Полиция объявила в розыск ребенка.

9 мая министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ребенка незаконно удерживают в посольстве Дании.

Он призвал допустить к нему медиков и мать.

Позже заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что удерживаемого в посольстве Дании в Украине мальчика осмотрел врач, с ребенком все хорошо.