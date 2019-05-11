Киев отменил передачу СНБО земучастка для жилкомплекса на улице Щусева

Киевский городской совет отменил передачу в постоянное пользование аппарату Совета национальной безопасности и обороны земельного участка 1,62 га по улице Щусева в Шевченковском районе для строительства многоквартирных жилых домов.\r\nОб этом говорится в распоряжении Киевсовета №809 от 8 мая, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, нецелевое использование участка стало причиной отмены решения.\r\nКиевсовет постановил отнести участок к запасу жилой и общественной застройки.\r\nВ октябре 2009 года Киевсовет передал в постоянное пользование аппарату СНБО земельный участок 1,62 га по улице Щусева в Шевченковском районе для строительства многоквартирных жилых домов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Ивано-Франковске и Кременчуге выделили земучастки под строительство жилья для военнослужащих СБУ. Также прокуратура расследует выделение Госслужбой геодезии земучастков участникам АТО на кладбище.\r\nКроме того, в Украине могут запретить отчуждать полученные бесплатно земучастки.