Киев отменил передачу СНБО земучастка для жилкомплекса на улице Щусева

Киевский городской совет отменил передачу в постоянное пользование аппарату Совета национальной безопасности и обороны земельного участка 1,62 га по улице Щусева в Шевченковском районе для строительства многоквартирных жилых домов.

Об этом говорится в распоряжении Киевсовета №809 от 8 мая, передают Українськi Новини.

Согласно ему, нецелевое использование участка стало причиной отмены решения.

Киевсовет постановил отнести участок к запасу жилой и общественной застройки.

В октябре 2009 года Киевсовет передал в постоянное пользование аппарату СНБО земельный участок 1,62 га по улице Щусева в Шевченковском районе для строительства многоквартирных жилых домов.

Как сообщали Українськi Новини, в Ивано-Франковске и Кременчуге выделили земучастки под строительство жилья для военнослужащих СБУ. Также прокуратура расследует выделение Госслужбой геодезии земучастков участникам АТО на кладбище.

Кроме того, в Украине могут запретить отчуждать полученные бесплатно земучастки.