Архитектор Петрук назвал "чушью" заявление швейцарцев о якобы краже Миргородским проекта пешеходно-велосипедного моста

Оппозиционный архитектор и автор альтернативной развязки на Шулявке Виктор Петрук встал на защиту Андрея Миргородского, автора проекта пешеходно-велосипедного моста возле Владимирской горки в Киеве.

Об этом архитектор заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что несколько дней назад представитель швейцарского архитектурного бюро Leuppi & Schafroth Architekten заявил о том, что идею моста предложила именно эта компания во время архитектурного конкурса 2013 года. На что автор проекта моста возле Владимирской горки Андрей Миргородский предъявил убедительные доказательства того, что его проект был готов и публично представлен еще в 2012 году.

"Андрей Миргородский мне даже не друг. Но я не могу сдержаться, чтобы не сказать, что история с краденым у швейцарцев проектом моста – абсолютная чушь! И я не могу тут согласиться ни с кем из друзей, перепостивших публикацию проекта "Наші гроші", – написал архитектор.

По его словам, не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в этом вопросе, ведь достаточно просто посмотреть все имеющиеся в открытом доступе документы.

"Достаточно взглянуть на визуализации моста Миргородского за 2012 год и конкурсное предложение №159951 от швейцарцев. Проект Миргородского предусматривает прямые пролеты, а излом трассы моста происходит из-за зигзагообразного размещения опор. А проект Leuppi & Schafroth Architekten – S-образный пролет. Проект Миргородского предусматривает переменную ширину полотна, с устройством смотровых площадок на уширениях. Проект Leuppi & Schafroth Architekten – постоянную ширину моста. При этом сам мост узкий, а его единственная функция – транзит между Владимирской горкой и Крещатым парком", – подчеркнул Виктор Петрук.

Эксперт иронично отметил, что эти 2 проекта похожи, как фигурка ягуара на капоте Jaguar XK140 и фигурка оленя на капоте ГАЗ-21.

"Лично мне архитектурное и инженерное решения моста Leuppi & Schafroth Architekten очень не нравились еще на этапе конкурса. Я искренне недоумевал, как оно вошло в число победителей. Единственная его фишка – та самая S-образная эстакада, имеющая, вопреки логике и здравому инженерному смыслу, иррациональную форму в плане, вследствие чего балка пролета под нагрузкой работает не только на изгиб (как в мосту Миргородского или любом другом), но и на поперечное кручение, что очень отрицательно отразилось бы на стоимости конструкций", – пояснил архитектор.

Подводя итог, Виктор Петрук написал, что проект моста Миргородского с точки зрения трассировки, эстетики и инженерии – "практически безупречен".