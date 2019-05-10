Названы крупнейшие получатели НДС в апреле

Компании "Запорожсталь", "Арселор Миттал Кривой Рог" и "Азовсталь" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость в апреле.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Запорожсталь" – 850,034 млн гривен, "Арселор Миттал Кривой Рог" – 720,792 млн гривен, "Азовсталь" – 603,231 млн гривен, ММК им. Ильича – 534,498 млн гривен, "Сантрейд" – 353,087 млн гривен.

Объем возмещения НДС в апреле составил 11,826 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщиками Киева – 9,778 млрд гривен, Львовской области – 205,6 млн гривен, Харьковской области – 171,7 млн гривен и Запорожской области – 163,2 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле текущего года государственный бюджет выполнен с дефицитом 0,9 млрд гривен.

Поступление единого соцвзноса (ЕСВ) в госбюджет увеличилось на 23,2% до 61,3 млрд гривен в январе-марте.