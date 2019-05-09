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  • В Москве погиб главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко
09 мая 2019, четверг, 21:24 654
Мир 2019-05-09T22:56:45+03:00
Українські Новини
В Москве погиб главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко

В Москве погиб главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в результате падения с мотоцикла в центре Москвы.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет не приходя в сознание.

Сообщается, что известный журналист ехал на мотоцикле марки Триумф в Москве, но внезапно упал. Он двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, почувствовал себя плохо (скорее всего сердце), пережил клиническую смерть и мотоцикл завалился на бок.

Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. Прибывшие врачи ничего сделать не смогли.

На месте падения Сергея Доренко работает полиция.

Несмотря на то, что свою известность он получил благодаря телевидению, Доренко неоднократно утверждал, что не смотрит телевизор. До последних дней жизни вел авторскую программу на YouTube.

На телевидении с 1 апреля 1985 года. С 1990 года в Главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В апреле 1990 года заявил о себе серией репортажей из подвергшейся советской экономической блокаде Литвы. Все репортажи были показаны в программе "Время".

Доренко поддерживал российскую аннексию Крыма и конфликт на Донбассе, часто не стесняясь для этого слов, пишет "ВВС-Україна".

"Понятно, что Луганск - это наша земля, - говорил он в интервью российским СМИ весной 2014 года, - и с какой стати ему становиться НАТОвской территорией? .... Мы докатились до того, что землю моего деда займет НАТО. Нет ребята, вот этого не будет точно. мы били и будем бить здесь всегда. Пусть вы амбалы и чемпионы мира по борьбе, но это наша земля, мы вас ножничками порежем здесь по-любому. Вам здесь нечего делать... и американцы, которые входят в Луганск, Донецк и Харьков должны понимать, что это моя земля. И я столько сколько захочу, столько кочергой буду шевели и у них в заднице".

Чуть позже Доренко говорил, что благодаря Крыму россияне почувствовали себя едиными, и он объединил их вокруг русской идеи. "Крым дал понять, что о нас нельзя вытирать ноги. За это также благодарим востоку Украины", - говорил он.

Однако, в остальном Крым принес кучу проблем, признавал журналист.

"Мы должны перебодать, задолбать Соединенные штаты, чтобы они отдали нам наконец контроль над всей Украиной. Как это велось из веков, как это и должно быть. Внимание, не над Крымом. Крым - это вообще Россия. Не над востоком Украины. Над всей Украина. Штаты должны сломаться и отдать нам Украину".

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