В Москве погиб главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в результате падения с мотоцикла в центре Москвы.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет не приходя в сознание.

Сообщается, что известный журналист ехал на мотоцикле марки Триумф в Москве, но внезапно упал. Он двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, почувствовал себя плохо (скорее всего сердце), пережил клиническую смерть и мотоцикл завалился на бок.

Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. Прибывшие врачи ничего сделать не смогли.

На месте падения Сергея Доренко работает полиция.

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Несмотря на то, что свою известность он получил благодаря телевидению, Доренко неоднократно утверждал, что не смотрит телевизор. До последних дней жизни вел авторскую программу на YouTube.

На телевидении с 1 апреля 1985 года. С 1990 года в Главной редакции информации Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В апреле 1990 года заявил о себе серией репортажей из подвергшейся советской экономической блокаде Литвы. Все репортажи были показаны в программе "Время".

Доренко поддерживал российскую аннексию Крыма и конфликт на Донбассе, часто не стесняясь для этого слов, пишет "ВВС-Україна".

"Понятно, что Луганск - это наша земля, - говорил он в интервью российским СМИ весной 2014 года, - и с какой стати ему становиться НАТОвской территорией? .... Мы докатились до того, что землю моего деда займет НАТО. Нет ребята, вот этого не будет точно. мы били и будем бить здесь всегда. Пусть вы амбалы и чемпионы мира по борьбе, но это наша земля, мы вас ножничками порежем здесь по-любому. Вам здесь нечего делать... и американцы, которые входят в Луганск, Донецк и Харьков должны понимать, что это моя земля. И я столько сколько захочу, столько кочергой буду шевели и у них в заднице".

Чуть позже Доренко говорил, что благодаря Крыму россияне почувствовали себя едиными, и он объединил их вокруг русской идеи. "Крым дал понять, что о нас нельзя вытирать ноги. За это также благодарим востоку Украины", - говорил он.

Однако, в остальном Крым принес кучу проблем, признавал журналист.

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"Мы должны перебодать, задолбать Соединенные штаты, чтобы они отдали нам наконец контроль над всей Украиной. Как это велось из веков, как это и должно быть. Внимание, не над Крымом. Крым - это вообще Россия. Не над востоком Украины. Над всей Украина. Штаты должны сломаться и отдать нам Украину".