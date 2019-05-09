В Киеве во время акции "Бессмертный полк" произошел конфликт из-за георгиевской ленты

Сегодня, 9 мая, в Киеве состоялась акция "Бессмертный полк", одна из участников которой пришла на шествие с запрещенной в Украине символикой – изображением георгиевской ленты. Об этом сообщает "Главком".

Так, сообщается, что изображение георгиевской ленты у одной из участниц акции вызвало возмущение у прохожего.

"Один из прохожих возле станции метро "Арсенальная" подошел к участникам шествия, чтобы выяснить, почему одна из участниц держит изображение с георгиевской лентой. Он пытался прорваться к пожилой женщине, но его окружили многочисленные правоохранители и другие участники акции, заблокировав ему путь", - говорится в сообщении.

Конфликт во время акции "Бессмертный полк". Фото: Артем Худолеев/Главком

Отмечается, что представители полиции уладили конфликт диалогом, убедив возмущенного прохожего в том, что лента, изображенная на фотографии у участницы, имеет другие цвета - красный и черный. Решив, что женщина на самом деле поддерживает "УПА", символами которой являются именно эти два цвета, мужчина покинул место происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей Бережной.

Тем временем, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.