подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
09 мая 2019, четверг, 13:10 570
Общество 2019-05-09T13:12:50+03:00
Українські Новини
В Киеве во время акции "Бессмертный полк" произошел конфликт из-за георгиевской ленты

В Киеве во время акции "Бессмертный полк" произошел конфликт из-за георгиевской ленты

Конфликт во время акции
Конфликт во время акции "Бессмертный полк". Фото: Артем Худолеев/Главком

Сегодня, 9 мая, в Киеве состоялась акция "Бессмертный полк", одна из участников которой пришла на шествие с запрещенной в Украине символикой – изображением георгиевской ленты. Об этом сообщает "Главком".

Так, сообщается, что изображение георгиевской ленты у одной из участниц акции вызвало возмущение у прохожего.

"Один из прохожих возле станции метро "Арсенальная" подошел к участникам шествия, чтобы выяснить, почему одна из участниц держит изображение с георгиевской лентой. Он пытался прорваться к пожилой женщине, но его окружили многочисленные правоохранители и другие участники акции, заблокировав ему путь", - говорится в сообщении.

Конфликт во время акции Конфликт во время акции "Бессмертный полк". Фото: Артем Худолеев/Главком

Отмечается, что представители полиции уладили конфликт диалогом, убедив возмущенного прохожего в том, что лента, изображенная на фотографии у участницы, имеет другие цвета - красный и черный. Решив, что женщина на самом деле поддерживает "УПА", символами которой являются именно эти два цвета, мужчина покинул место происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей Бережной.

Тем временем, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

Больше новостей о: День Победы Конфликт Георгиевская лента День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Архив
Новости
Бойко с депутатами возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Киеве 14:49
Новинский назвал приоритетами фракции "Оппоблока" сохранение памяти о Победе и защиту ветеранов 14:29
Войцицкая блокирует выход россиян из украинской энергетики, - Сазонов 14:19
Перед выходными Украину продолжит заливать дождями 14:07
Зеленский на могиле у деда, воевавшего во Второй мировой. Фото: Facebook Владимира Зеленского
В СМИ рассказали, за какие подвиги во Второй мировой войне получил награды дедушка Зеленского 13:53
больше новостей
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
В Ирпене закрывают старшие классы в школе, городские власти опровергают 11:00 Дополнено
больше новостей
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 16:09
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
Ветераны Второй мировой войны в США способствовали формированию спорта, развивающемуся в Украине 07:08
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо 12:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok