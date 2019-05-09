В Кировоградской области авто слетело с моста в реку и перевернулось, погиб водитель

Вчера, 8 мая, в Кировоградской области легковой автомобиль слетел с моста в реку и перевернулся. В результате аварии погиб водитель машины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.\r\nТак, сообщается, что инцидент произошел на автодороге между селами Шмидово и Трояново Новомиргородского района. Автомобиль слетел с моста в реку и перевернулся.\r\nАвто перевернулось после падения в реку в Кировоградской области. Фото: ГосЧС\r\nОтмечается, что спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, полицейские и местное население вытащили автомобиль Fiat из воды.\r\nПо данным спасателей, погибшему водителю было 58 лет.\r\nОбстоятельства происшествия выясняют эксперты.\r\nКак сообщали Українські Новини, в смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека.\r\nРанее под Сумами в жутком ДТП погибли четыре человека.