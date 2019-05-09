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09 мая 2019, четверг, 10:08 1135
Происшествия 2019-05-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Кировоградской области авто слетело с моста в реку и перевернулось, погиб водитель

В Кировоградской области авто слетело с моста в реку и перевернулось, погиб водитель

Авто перевернулось после падения в реку в Кировоградской области. Фото: ГосЧС
Авто перевернулось после падения в реку в Кировоградской области. Фото: ГосЧС

Вчера, 8 мая, в Кировоградской области легковой автомобиль слетел с моста в реку и перевернулся. В результате аварии погиб водитель машины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Так, сообщается, что инцидент произошел на автодороге между селами Шмидово и Трояново Новомиргородского района. Автомобиль слетел с моста в реку и перевернулся.

Авто перевернулось после падения в реку в Кировоградской области. Фото: ГосЧСАвто перевернулось после падения в реку в Кировоградской области. Фото: ГосЧС

Отмечается, что спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, полицейские и местное население вытащили автомобиль Fiat из воды.

По данным спасателей, погибшему водителю было 58 лет.

Обстоятельства происшествия выясняют эксперты.

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