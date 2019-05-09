Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который собрался участвовать в выборах в Верховную Раду, уже сформировал предвыборный штаб, который возглавляет экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко.\r\nПредвыборный штаб Вакарчука разместился по соседству со штабом премьер-министра Владимира Гройсмана в бизнес-центре Horizon, - там давно находится офис рок-музыканта, пишет "Новое время".\r\nНи Клименко, ни пресс-служба Вакарчука не захотели предоставить комментарии для НВ.\r\nНо сам Вакарчук в переписке с НВ в Twitter подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не возглавит избирательный список БПП-Солидарности. Мол, это слухи, которые беспочвенно тиражируют блогеры из социальных сетей.\r\nВакарчук, по свидетельствам сразу нескольких источников, ведет переговоры с несколькими так называемыми лидерами мнений - известными медиаперсонами, чтобы те вошли в его формируемую политсилу.\r\nКиевский международный институт социологии невысоко оценивает поддержку условной "партии Вакарчука" - всего лишь на уровне 1,5 %.\r\nЭтот рейтинг может вырасти за счет части электората президента Петра Порошенко и лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко, считает директор Института исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Нынешний рейтинг БПП - 13,9 %, а Гражданской позиции Гриценко - 5,1 %.\r\nНо поживиться избирателями обеих партий Вакарчуку будет довольно сложно - он разочаровал часть своих сторонников отказом от участия в президентской гонке.\r\nНа вхождение в парламентский список Вакарчука надеется небольшой политпроект Дій з нами. Его организовали депутаты-еврооптимисты Мустафа Найем, Наталья Кацер-Бучковская и Светлана Залищук, а также один из создателей Национальной полиции - Сергей Блажевич. На сайте проекта запущена программа краудфандинга для финансирования промокампании.\r\nОдин из участников группы Дій з нами признался: “Мы не настроены идти на парламентские выборы самостоятельно, потому что не пройдем”. Тактика этой группы проста: дождаться, когда Вакарчук публично объявит о походе на выборы, и получить места в его списке.\r\nОчередные парламентские выборы должны пройти 27 октября.\r\nНапомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать Вакарчука на выборах Президента.\r\nТем временем Вакарчук решил устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" в День Киева на поляне ВДНХ.