Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который собрался участвовать в выборах в Верховную Раду, уже сформировал предвыборный штаб, который возглавляет экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко.

Предвыборный штаб Вакарчука разместился по соседству со штабом премьер-министра Владимира Гройсмана в бизнес-центре Horizon, - там давно находится офис рок-музыканта, пишет "Новое время".

Ни Клименко, ни пресс-служба Вакарчука не захотели предоставить комментарии для НВ.

Но сам Вакарчук в переписке с НВ в Twitter подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не возглавит избирательный список БПП-Солидарности. Мол, это слухи, которые беспочвенно тиражируют блогеры из социальных сетей.

Вакарчук, по свидетельствам сразу нескольких источников, ведет переговоры с несколькими так называемыми лидерами мнений - известными медиаперсонами, чтобы те вошли в его формируемую политсилу.

Киевский международный институт социологии невысоко оценивает поддержку условной "партии Вакарчука" - всего лишь на уровне 1,5 %.

Этот рейтинг может вырасти за счет части электората президента Петра Порошенко и лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко, считает директор Института исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Нынешний рейтинг БПП - 13,9 %, а Гражданской позиции Гриценко - 5,1 %.

Но поживиться избирателями обеих партий Вакарчуку будет довольно сложно - он разочаровал часть своих сторонников отказом от участия в президентской гонке.

На вхождение в парламентский список Вакарчука надеется небольшой политпроект Дій з нами. Его организовали депутаты-еврооптимисты Мустафа Найем, Наталья Кацер-Бучковская и Светлана Залищук, а также один из создателей Национальной полиции - Сергей Блажевич. На сайте проекта запущена программа краудфандинга для финансирования промокампании.

Один из участников группы Дій з нами признался: “Мы не настроены идти на парламентские выборы самостоятельно, потому что не пройдем”. Тактика этой группы проста: дождаться, когда Вакарчук публично объявит о походе на выборы, и получить места в его списке.

Очередные парламентские выборы должны пройти 27 октября.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать Вакарчука на выборах Президента.

Тем временем Вакарчук решил устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" в День Киева на поляне ВДНХ.