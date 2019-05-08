Зеленский сфотографировался с ветераном, на котором раньше пиарился Порошенко

Перед 9 мая Зеленский неожиданно выложил "примиренческую" фотографию с двумя ветеранами – Красной армии и УПА. Красноармеец, Иван Залужный, потерявший внука в АТО, ранее уже засветился в политической рекламе Петра Порошенко в 2017 году. Изображение его рукопожатия с другим бойцом УПА использовал Институт национальной памяти. Тогда ветеран возмутился, что ту фотографию использовали без его разрешения.

Святослав Вакарчук в очередной раз согласился пойти в политику. Об этом написало СМИ Пинчука, которого называют идеологом продвижения Вакарчука. Ажиотаж вокруг этого выглядит странно, поскольку Вакарчук уже избирался депутатом в 2007. Тогда он пропустил половину заседаний, не подал ни одного законопроекта и сам сложил депутатские полномочия через год.

Второй день в Украине обсуждают резонансное интервью Коломойского Бигусу. Олигарх, автор победы Зеленского, не исключает массовую национализацию, как в "кровавом 1917", хорошо отзывается об Авакове и руководстве Нефтегаза, но прогнозирует большие кадровые перемены во власти.

"Мечтатель" Омелян не унимается. Не успев построить "Гиперлуп", он уже обещает построить в Украине завод Тесла. Над ним не потешается разве что только ленивый.

Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Жив, но автомобиль разбил.

Украина придумала как ответить России на незаконную раздачу паспортов в ОРДЛО. Она их не признает, то есть, граждан, которые будут предъявлять выданные в ростовских спецпунктах паспорта, украинские пограничники не будут пропускать.

Умер композитор Крылатов, автор известных детских хитов 80-х: "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко".

Второй день соцсети возмущаются решением суда, который отпустил атошника, публично прострелившего ногу журналисту в пабе на Оболони в Киеве. Особо цинично выглядит поддержка стрелявшего со стороны бывших журналистов-депутатов Высоцкого и Соболева, которые пришли в суд взять его на поруки. Благодаря журналистике он попали в Раду и теперь выступают против коллеги по цеху. **** ну как так можно!?

Похоже, что до инаугурации солнца не будет. Не прячьте зонтики.