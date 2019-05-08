Зеленский сфотографировался с ветераном, на котором раньше пиарился Порошенко

Перед 9 мая Зеленский неожиданно выложил "примиренческую" фотографию с двумя ветеранами – Красной армии и УПА. Красноармеец, Иван Залужный, потерявший внука в АТО, ранее уже засветился в политической рекламе Петра Порошенко в 2017 году. Изображение его рукопожатия с другим бойцом УПА использовал Институт национальной памяти. Тогда ветеран возмутился, что ту фотографию использовали без его разрешения.\r\nСвятослав Вакарчук в очередной раз согласился пойти в политику. Об этом написало СМИ Пинчука, которого называют идеологом продвижения Вакарчука. Ажиотаж вокруг этого выглядит странно, поскольку Вакарчук уже избирался депутатом в 2007. Тогда он пропустил половину заседаний, не подал ни одного законопроекта и сам сложил депутатские полномочия через год.\r\nВторой день в Украине обсуждают резонансное интервью Коломойского Бигусу. Олигарх, автор победы Зеленского, не исключает массовую национализацию, как в "кровавом 1917", хорошо отзывается об Авакове и руководстве Нефтегаза, но прогнозирует большие кадровые перемены во власти.\r\n"Мечтатель" Омелян не унимается. Не успев построить "Гиперлуп", он уже обещает построить в Украине завод Тесла. Над ним не потешается разве что только ленивый.\r\nМакс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Жив, но автомобиль разбил.\r\nУкраина придумала как ответить России на незаконную раздачу паспортов в ОРДЛО. Она их не признает, то есть, граждан, которые будут предъявлять выданные в ростовских спецпунктах паспорта, украинские пограничники не будут пропускать.\r\nУмер композитор Крылатов, автор известных детских хитов 80-х: "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко".\r\nВторой день соцсети возмущаются решением суда, который отпустил атошника, публично прострелившего ногу журналисту в пабе на Оболони в Киеве. Особо цинично выглядит поддержка стрелявшего со стороны бывших журналистов-депутатов Высоцкого и Соболева, которые пришли в суд взять его на поруки. Благодаря журналистике он попали в Раду и теперь выступают против коллеги по цеху. **** ну как так можно!?\r\nПохоже, что до инаугурации солнца не будет. Не прячьте зонтики.